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Сагынбек Абдрахманов занял место Алмазбека Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов был избран новым председателем политической партии СДПК. Такое решение большинством голосов делегатов было принято сегодня на съезде СДПК.

С этого момента движение "СДПК без Атамбаева" перестает существовать и остается только СДПК с новоизбранным лидером.

Каким образом будут теперь сосуществовать два СДПК, пока не ясно. Возможно, делегаты нынешнего съезда воспользуются советом депутата Торобая Зулпукароа в судебном порядке решить этот спор.

Напомним, до сегодняшнего дня неизменным лидером СДПК являлся экс-президент Алмазбек Атамбаев, съезд сторонников которого пройдет 6 апреля этого года.


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URL: https://www.vb.kg/377616
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
312
03.04.2019, 14:12

Что за бред?! Этот клоун себе не хозяин о чем вы вообще?! Людям по 1000 сом давали чтобы они сидели на этом мероприятии

+1
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ainura bekjanova
03.04.2019, 14:19
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 38
Минусов: 18
Комментариев: 33

Какой идиотизм, куда катится страна?! Да он губернатором был ту...., куда ему партией руководить?! Разве только где-нибудь в айыле...

0
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Жалоба модератору
Партия чудес
03.04.2019, 14:31

Сагынбек  схож внешностью с покойным  Роланом Быковым, немного гриму и настоящий кот Базилио из фильма про Бурратино.

+1
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Жэк
03.04.2019, 15:02

Ну теперь Атамбаев точно пойдет в запой. У него не осталось не кого кроме Карамушкина и предателей которых не кто из людей не уважает.

-1
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Вика
03.04.2019, 15:06

Атамбаев не смог спасти свою партию он не сумел устоять. В прочем он сам виноват не надо было назначать на должности своих ближонных у которых даже нету диплома. Атамбаев оставил Кыргызстану Столько долгов что мы народ его не выплатит даже через 10 лет. И на эти долги он не построил не единого предприятия который мог бы закрвть этот долг. 

-1
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Рон
03.04.2019, 15:08

Атамбаев верил что ему все сойдет с рук и он останется без наказанным. Ну это покажет время.  

-1
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