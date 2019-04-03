Сагынбек Абдрахманов занял место Алмазбека Атамбаева

Экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов был избран новым председателем политической партии СДПК. Такое решение большинством голосов делегатов было принято сегодня на съезде СДПК.

С этого момента движение "СДПК без Атамбаева" перестает существовать и остается только СДПК с новоизбранным лидером.

Каким образом будут теперь сосуществовать два СДПК, пока не ясно. Возможно, делегаты нынешнего съезда воспользуются советом депутата Торобая Зулпукароа в судебном порядке решить этот спор.

Напомним, до сегодняшнего дня неизменным лидером СДПК являлся экс-президент Алмазбек Атамбаев, съезд сторонников которого пройдет 6 апреля этого года.