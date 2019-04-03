Дурацкий розыгрыш обернулся ночной погоней

01 апреля 2019 года примерно в 22:30 часов в службу "102" от неизвестного лица поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Гоголя и проспекта Чуй, трое или четверо неизвестных лиц, применив физическую силу, насильно затолкали парня в автомашину марки "Мерседес Бенц" 210 кузов с тонированными стеклами.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, и было начато досудебное производство по ст. 170 ч.1. (Похищение человека)

По Бишкеку был введен план "Перехват", были задействованы соответствующие службы ГУВД г.Бишкек. Личный состав СКМ УВД Свердловского района незамедлительно принял меры по оперативно-розыскным мероприятиям для установления и задержания неизвестных лиц и автомашины причастных к похищению человека.

В результате проведенных ночных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Свердловского района г.Бишкек были установлены и задержаны следующие лица:

1) Гражданин Т.Н., 2001 года рождения.

2) Гражданин С.У., 2002 года рождения.

3) Гражданин М.А., 2002 года рождения.

4) Гражданин Т.Т., 2002 года рождения.

5) Гражданин С.С., 2002 года рождения.

В ходе разбирательства были получены первичные данные о том, что вышеуказанные граждане, заранее спланировав свои действия, решили разыграть мимо проходящих людей и осуществить открытое похищение своего друга в общественном месте с использованием автомашины марки "Мерседес Бенц" серебристого цвета.

В настоящее время Управлением внутренних дел Свердловского района г.Бишкек проводятся необходимые следственные действия.