В Бишкеке пройдет бесплатный концерт артистов из Японии

Сегодня, 3 апреля, в Кыргызской Национальной консерватории имени К. Молдобасанова в рамках фестиваля "Японская весна" состоится выступление японского инструментального дуэта Sognatrice" (Мечтательницы).

В составе дуэта - Рико Кобаяши и Юко Ямамото, играющие на окарине (род свистковой флейты, обычно имеет глиняный или фарфоровый корпус). Уже более 10 лет дуэт выступает в Японии и за рубежом.

В концерте также примут участие известные казахстанские исполнители – солистка театра оперы и балета им. Абая, заслуженный деятель РК Гульзат Даурбаева (сопрано) и профессор, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена "Курмет" Тимур Урманчеев (фортепиано). Искусство Кыргызстана представят солист национального театра оперы и балета им. А.Малдыбаева, заслуженный артист Кыргызстана Тилек Найманбаев (тенор), Кутманаалы Султанбаев и Акылбек Касаболотов (чопо чоор), Нурлан Асанкулов (гитара).

С 2011 года гуманитарный фонд "Дегдар" и компания JTI дважды в год проводит сезоны японской культуры – фестивали "Японская весна" и "Японская осень".

Начало концерта в 19:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ