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В Бишкеке пройдет бесплатный концерт артистов из Японии

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 3 апреля, в Кыргызской Национальной консерватории имени К. Молдобасанова в рамках фестиваля "Японская весна" состоится выступление японского инструментального дуэта Sognatrice" (Мечтательницы).

В составе дуэта - Рико Кобаяши и Юко Ямамото, играющие на окарине (род свистковой флейты, обычно имеет глиняный или фарфоровый корпус). Уже более 10 лет дуэт выступает в Японии и за рубежом.

В концерте также примут участие известные казахстанские исполнители – солистка театра оперы и балета им. Абая, заслуженный деятель РК Гульзат Даурбаева (сопрано) и профессор, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена "Курмет" Тимур Урманчеев (фортепиано). Искусство Кыргызстана представят солист национального театра оперы и балета им. А.Малдыбаева, заслуженный артист Кыргызстана Тилек Найманбаев (тенор), Кутманаалы Султанбаев и Акылбек Касаболотов (чопо чоор), Нурлан Асанкулов (гитара).

С 2011 года гуманитарный фонд "Дегдар" и компания JTI дважды в год проводит сезоны японской культуры – фестивали "Японская весна" и "Японская осень".

Начало концерта в 19:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ


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URL: https://www.vb.kg/377619
Теги:
искусство, концерт, музыка, Япония, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Штепсель
03.04.2019, 19:18

Очень своевременно... Хотя бы за сутки...(

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