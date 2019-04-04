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Атамбаев примет участие в открытии мечети "Героев 7 апреля"

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Бишкеке состоится торжественное открытие мечети "Героев 7 апреля". Об этом редакции VB.KG сообщил глава общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" Амантур Жамгырчиев.

По его словам, открытие будет в 11.00 часов утра.

- Люди уже собираются. Алмазбек Шаршенович тоже обещал приехать. Приглашаем всех, - сказал он.

Отметим, в 2015 года президент Атамбаев инициировал на собственные финансовые средства строительство мечети "Героев 7 апреля".


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URL: https://www.vb.kg/377625
Теги:
Айкол Ала-Тоо, апрельские события, мечеть, Бишкек, Кыргызстан, Амантур Жамгырчиев, Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
Реалист
04.04.2019, 12:11

Лучше бы строил школы и детские сады. Народ в стране и так совсем одичал, не нужны нам лишние мечети.

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Айдар
04.04.2019, 12:21

Как можно приглашать алкоголика на открытие мечети, вдумайтесь народ.

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Виктор
04.04.2019, 13:24

Хорошо что Атамбаев построил Мечеть хоть что то хорошое. Но он должен ответить за причиненный ущерб Кыргызстану. И за коррупцию в стране, почему в его время так участился коррупция. И почему он защищает  коррупционеров таких как Исакова и Албека Ибраимова.

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ддт
04.04.2019, 13:34

Да ничего у нас все депы и чинуши с мечетей не вылезают, они что кристально чисты?

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