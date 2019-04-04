Атамбаев примет участие в открытии мечети "Героев 7 апреля"

Сегодня в Бишкеке состоится торжественное открытие мечети "Героев 7 апреля". Об этом редакции VB.KG сообщил глава общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" Амантур Жамгырчиев.

По его словам, открытие будет в 11.00 часов утра.

- Люди уже собираются. Алмазбек Шаршенович тоже обещал приехать. Приглашаем всех, - сказал он.

Отметим, в 2015 года президент Атамбаев инициировал на собственные финансовые средства строительство мечети "Героев 7 апреля".