Очередные "криминальные авторитеты" попались на вымогательстве

Оперативниками УБОП СКМ МВД Кыргызской Республики задержаны ранее неоднократно судимые лица, подозреваемые в вымогательстве. Как выяснилось, основной противозаконной криминальной деятельностью данной задержанной группы было совершение вымогательств, мошеннических действии и др.

В конце марта текущего года в органы внутренних дел поступило два заявления, где сообщалось, что жители столицы пострадали от преступной деятельности некой группы, представлявшихся "криминальными авторитетами".

В первом заявлении житель столицы просил принять меры в отношении мужчин, которые в середине марта 2019 года, под угрозой физической расправы заставили заложить автомашину марки "Мазда" в ломбард, расположенный в юго-западной части Бишкека. Вырученную при реализации заложенного имущества сумму в размере 50 000 сомов, злоумышленники отобрали. Причиненный бишкекчанину материальный ущерб по предварительным данным составляет около 3 тысяч долларов США.

Как выяснилось, днем ранее от действий вышеуказанных лиц пострадал другой житель Бишкека. Во-втором поступившем в милицию заявлении тоже указывалось об аналогичных противоправных действиях злоумышленников. В середине марта двое малознакомых мужчин, представлявшиеся криминальными авторитетами, путем обмана и угроз заставили бишкекчанина заложить автомашину марки "Дэу Нексия" в ломбард за 35000 сомов, и забрали указанную сумму.

Причиненный вымогателями материальный ущерб составляет 150000 сомов.

Указанные факты зарегистрированы в АИС ЕРПП. Следственной службой УВД Ленинского района г. Бишкек ведется досудебное расследование по признакам статьи 203 (Вымогательство) Уголовного Кодекса КР.

2 апреля 2019 года в рамках следственного поручения сотрудниками 3-го Управления СКМ МВД КР проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение деятельности лиц, занимающихся вымогательством и запугиванием граждан. В результате принятых мер оперативниками УБОП СКМ на территории г. Бишкек задержаны двое лиц, причастных к вышеуказанным противоправным деяниям:

-гражданин Б.Ч. 1983 года рождения, уроженец Ак-Талинского района Нарынской области. По данным УБОП СКМ указанный гражданин в марте 2016 года осужден Первомайским районным судом по ст. 172 ч.2 (угон), 123 ч.2 (Похищение человека) УК КР (старый кодекс). В мае 2017 годе вышел по условно-досрочному освобождению и состоит на учете в уголовно-исполнительской инспекции по Сокулукскому району до конца 2019 года.

-Второй задержанный гражданин Р.А. 1982 года рождения, уроженец Бакай- Атинского района Таласской области, ранее в 2014 году в Бишкеке при задержании он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции и скрылся. По данным УБОП СКМ гражданин Р.А. в 2016 году осужден Свердловским районным судом г. Бишкек по ст. 241 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия) и ст. 341 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК КР (старый кодекс). В июле 2018 года вышел по условно-досрочному освобождению и состоит на учете в уголовно исполнительской инспекции по Свердловскому району до сентября 2020 года.

По данным Службы криминальной милиции задержанные лица состоят на оперативном учете МВД как члены одной из организованных преступных группировок.

Вышеуказанные лица в соответствии со ст. 98 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.