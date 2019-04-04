Роза Отунбаева просит кыргызстанцев не обращать внимания на Атамбаева

Экс-президент Роза Отунбаева выразила недоумение, почему вокруг СДПК столько шума поднялось. Об этом она заявила в интервью радио Азаттык.

По ее словам, уже с утра СМИ начинают обсуждать эту тему.

- Уже на протяжении двух недель эту тему мусолят. Кто что сказал, кто пришел, ушел, кто из экспертов что сказал. Дело в том, что в этой партии нет демократии. Сам Атамбаев никогда не работает на партию. Он только участвует в больших мероприятиях, чтобы выступить там. То, что сейчас происходит в СДПК - результат его работы в партии в качестве лидера и партии, и государства, - отметила экс-президент.

Люди прекрасно понимают, продолжила она, куда стремится Атамбаев и какие у него цели.

- Теперь он словно ангел заступается за того же Бабанова и других политиков. Но почему же тогда в бытность президентом столько вреда нанес нашей стране и обществу. За все это он должен отчитаться, но вместе этого он будоражит людей, делая различные заявления. Теперь вот и 6 апреля выступит на съезде СДПК, а общественность с нетерпением ждет и гадает, какие на это раз "сладкие" слова он скажет. Уважаемый кыргызский народ, может хватит уже обсуждать эту тему! Есть более важные и насущные проблемы в стране, - обратилась Отунбаева к кыргызстанцам.