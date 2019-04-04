Подтвердились жалобы граждан, которые они озвучили президенту Жээнбекову

Межведомственная рабочая группа провела комплексную проверку деятельности органов власти на территории Сокулукского района Чуйской области по вопросам и предложениям, поступившим в ходе встречи Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с активом и общественностью района 9 января 2019 года.

В ходе проверки, которая состоялась в соответствии с распоряжением руководителя Аппарата Президента КР Досалы Эсеналиева, озвученные жителями Сокулукского района Чуйской области жалобы и обращения подтвердились.

По заключению межведомственной рабочей группы, безответственное и некомпетентное исполнение своих обязанностей со стороны руководителей органов местного самоуправления, органов государственной власти на районном, областном, республиканском уровнях привело к обоснованной критике и недоверию со стороны общественности.

Органы местной власти, государственные органы, ответственные за рассмотрение обращений граждан самоустранились от решения проблемных вопросов социально-бытового значения.

Отсутствие объективного и всестороннего рассмотрения жалоб и обращений граждан, неудовлетворительная разъяснительная работа стали причиной систематического и вынужденного обращения жителей района по вопросам, подлежащим рассмотрению на местном уровне, в адрес Президента Кыргызской Республики.

На протяжении нескольких лет отдельные руководители органов местного самоуправления и государственных органов на местах целенаправленно способствовали продаже земель сельскохозяйственного назначения.

В деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти Сокулукского района, в отдельных случаях на областном и республиканском уровнях, на протяжении длительного времени имеет место системная коррупция, а также "круговая порука".

Коррупция, бездействие и безответственное отношение к своим служебным обязанностям отдельных глав местного самоуправления и должностных лиц госорганов Сокулукского района на протяжении нескольких лет стали причиной массовой и неконтролируемой продажи земельных участков на землях сельскохозяйственного значения и незаконного строительства домовладений.

Непродуманная и неэффективная земельная политика привела к масштабным проблемам, нерешение которых создает недовольство населения, вызывает споры, так как значительная часть владельцев земельных участков являются добросовестными покупателями и имеют на руках соответствующие правоустанавливающие документы на земельные участки.

При проведении земельной политики до настоящего времени не предусматривается соответствующее развитие инфраструктуры, в результате возникли вопросы с недостаточностью социальных объектов (школы, детские сады, медицинские учреждения и др.)

Имеются факты умышленного воспрепятствования установлению нарушений, выявленных со стороны граждан. Допускается укрытие преступлений, лиц, причастных к ним, выявлены факты умышленной волокиты уголовных дел по земельным вопросам со стороны правоохранительных органов, отсутствует должный надзор со стороны органов прокуратуры.

Своевременно не приняты меры по пресечению и предупреждению преступных посягательств на незаконное завладение земельными участками сельскохозяйственного назначения.

С учетом выявленных нарушений, межведомственной рабочей группой подготовлена подробная справка с выводами и предложениями, которая 1 апреля 2019 года направлена в Правительство и Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения в установленном порядке, организации и принятия соответствующих мер, в том числе в отношении ответственных должностных лиц.

В частности, межведомственной рабочей группой даны следующие рекомендации Правительству КР:

- в безотлагательном порядке принять соответствующие меры по инвентаризации и установлению границ земельных участков на территории Сокулукского и других районов Чуйской области;

- привлечь к строгой дисциплинарной ответственности руководство государственной администрации Сокулукского района Чуйской области, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии отдельных руководителей занимаемой должности;

- поручить профильным отделам Аппарата Правительства КР совместно с компетентными государственными органами:

проанализировать действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере землепользования и внести предложения по решению сложившихся проблем, касающихся земельных споров на территории Сокулукского района;

изучить и внести предложения по всем актуальным вопросам, поднимаемым жителями Сокулукского района, в том числе по социальным проблемам (в разрезе каждого айыл окмоту) и разработать план мероприятий, направленный на оптимальное разрешение вопросов;

- в целях повышения уровня контроля и надзора за подчиненными сотрудниками строго предупредить руководителей государственных органов о персональной ответственности за формальное и необъективное рассмотрение жалоб граждан и укрытие фактов нарушения законодательства Кыргызской Республики;

- провести анализ и определить потребность Сокулукского района в строительстве новых дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений или пристроек, в рамках раздела V Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы "Приоритетные направления Кыргызской Республики на период до 2023 года", утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221;

- по вопросу ремонта объектов культуры Сокулукского района компетентным органам провести процедуру внесения в список для возможности финансирования из республиканского бюджета.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики рекомендовано:

- изучить и рассмотреть ответственность должностных лиц органов расследования и прокуратуры, допустивших волокиту при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту выделения земельных участков;

- образовать следственно-оперативную группу из числа сотрудников Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, ГКНБ, МВД на предмет изучения вышеуказанных уголовных дел и дачи юридической оценки действиям должностных лиц, по вине которых была допущена необоснованная волокита уголовных дел, несвоевременное привлечение виновных должностных лиц к ответственности, а также анализа процесса перепродажи земельных участков сельхозназначения с 2009 года по настоящее время;

- в установленном законодательством порядке изучить и рассмотреть законность и обоснованность принятого решения судебной коллегией Чуйского областного суда по 403 га земли СК "Архар";

- провести соответствующую служебную проверку и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности сотрудников органов прокуратуры Сокулукского района, Чуйской области и Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики за безответственное исполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и заявлений жителей Сокулукского района Чуйской области, некачественный надзор за уголовными делами, возбужденными за совершение преступлений в сфере земельного законодательства;

- изучить в порядке надзора законность судебных решений в части восстановления на работу Кубатова Казыбека Идрисовича - начальника управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Сокулукского района Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.