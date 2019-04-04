ГКНБ: адвокат Айбека Калиева оказывает давление на суд

Заявление адвоката Б.Жумашева в интересах А.Калиева на пресс-конференции 3.04.2019 года о том, что якобы следователи ГКНБ скрыли истинные причины аварии на ТЭЦ, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Общеизвестно, что, согласно принципам состязательности и равноправия сторон, имеющиеся у сторон уголовного судопроизводства доказательства представляются суду в надлежащем порядке.

В случае наличия у защитника Б.Жумашева, представляющего интересы одного из обвиняемых по делу об аварии на ТЭЦ г.Бишкек Айбека Калиева, доказательств его заявлений об "истинных" причинах аварии на ТЭЦ г.Бишкек, логично было бы представить их следствию и суду. А голословные, ничем не подтвержденные заявления, сделанные им на пресс-конференции 3 апреля 2019 года, еще раз доказывают цель придания уголовному делу политического окраса, введения общественности в заблуждение и оказания давления на суд.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжается судебное разбирательство, по итогам которого только судебными органами будет дана обоснованная на законе и представленных суду доказательствах, правовая оценка действиям всех фигурантов дела.