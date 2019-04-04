Второй день спасатели ищут парня и 8-летнего мальчика, упавших в реку

Накануне, 3 апреля, в селе Кара-Жыгач Кадамжайского района Баткенской области в реке Исфайрам утонул мальчик К.Ж. 2011 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

На поиски ребенка были отправлены 5 спасателей, но до наступления темноты тело найти не удалось. Сегодня, 4 апреля, поисковые мероприятия продолжились.

Также сообщается, что продолжаются поиски 26-летнего С. уулу К., который пропал в селе Тегирмент-Сай Аксыйского района Джала-Абадской области еще 2 апреля. Парень, по предварительным данным, упал в реку Кара-Суу.

Для проведения поисковых мероприятий 3 апреля выезжали начальник отдела МЧС Аксыйского района, 11 спасателей МЧС КР, 5 сотрудников РОВД, также местные жители. Поиски приостановили в 19:50 часов и возобновили уже сегодня.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ведомства, на время публикации никаких новостей о пропавших нет.