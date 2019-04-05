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Потопов на Молодой Гвардии больше не будет! Мэрия устранила причину

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- Екатерина Улитина
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Муниципальные службы установили и устранили причину потопа, из-за которой 28 марта чуть не утонула столичная Молодая Гвардия. Об этом VB.KG сообщили в мэрии Бишкека.

- Причина очень простая – все стоки и ливневые решетки были забиты мусором. За 15 лет никто даже не посмотрел и не проверил их состояние. Теперь проблему устранили. Надеемся, больше таких потопов не будет, - сказали нашей редакции в городской администрации.

Напомним, 28 марта из-за сильного ливня затопило проезжую часть дороги на пересечении улиц Молодая Гвардия и Льва Толстого. Множество автомобилистов в вечерний час пик вынуждены были возвращаться домой, преодолевая потоки воды. Городским службам удалось убрать всю лишнюю воду с дороги лишь к полуночи. В следующие дни МП "Тазалык" занимался чисткой стоков, ливневых решеток и водопроводных коммуникаций.


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URL: https://www.vb.kg/377639
Теги:
Азиз Суракматов, дороги, затопление, транспорт, Бишкек, Кыргызстан, мэр, автомобили, мэрия
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Комментарии
Пикир
05.04.2019, 09:38

За 15 лет никто даже не посмотрел и не проверил их состояние.

Ну что за привычка ссылаться на предыдущих? Вы почему заранее не предусмотрели такую ситуацию? Потому что не знаете что у вас в хозяйстве, не умеете работать в соответствии с наступающим сезоном?

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