Переворот или революция? Темир Сариев о 7 апреля и Атамбаеве

Через два дня кыргызстанцы отметят 7 апреля – День народной революции. В этот день, как известно, 9 лет назад произошли народные волнения, результатом которых стали изгнание из страны президента Курманбека Бакиева и его семьи.

Вспомнить этот день и дать ему оценку редакция VB.KG попросила одного из непосредственных участников тех событий, экс-члена Временного правительства Темира Сариева.

Темир Аргембаевич, что для вас 7 апреля?

- Здесь у меня двоякое понимание. С одной стороны, 7 апреля тяжелый день для нашей страны, народа и тех людей, которые вышли на площадь. В тот день, как мы знаем, погибло около 80 наших граждан. Более 100 человек получили огнестрельные ранения. Пролилась кровь, и это такой день, который надолго останется в нашей памяти. С другой стороны, этот день был переломным. Ибо действительно сумели сломать семейно-коррупционное правление и заложить основы демократического развития нашей страны.

Некоторые кыргызстанцы отказываются признавать, что в этот день произошла народная революция, считая её госпереворотом. Ваше мнение по этому поводу?

- Если исходить из классического понимания, то когда система правления меняется и переходит на более качественный уровень, это уже считается революцией. А мы перешли на парламентский путь правления, были проведены депутатские выборы по пропорциональной системе. А парламент в свою очередь избрал правительство. И согласно этой Конституции, мы уже провели по два раза парламентские и президентские выборы. С другой стороны, многие критикуют нас, что мы в переходный период чуть раньше перешли на парламентскую форму правления. Потому что, к большому сожалению, те партии, которые участвуют в выборах, не всегда удовлетворяют своих избирателей. По этой причине нам надо пересмотреть их ответственность, чтобы партии, которые прошли в парламент, не отходили от своих предвыборных обещаний. То есть со стороны общественности должен быть более жесткий контроль.

Правильно ли мы вас понимаем, что вы имеете в виду и отзыв депутата избирателями?

- Нет, я не совсем то имел в виду. Просто партии должны периодически отчитываться и держать связь со своими избирателями. Возможно здесь можно поддержать идею разделения страны на избирательные округа, чтобы с каждой области были представлены свои депутаты. Кроме того, я убежден, что кандидаты в депутаты в обязательной форме должны сдавать тесты на знание законов и законотворческой деятельности. Многие члены парламента не знают даже элементарных вопросов по государственному устройству, госуправлению и разделению властей. Если человек хочет быть чиновником, то он обязательно сдает тесты на знание законов. А почему-то для парламентариев таких требований нет. Поэтому мы часто получаем таких депутатов, которые даже не знают Конституции и кодексов. Считаю, что нужно сделать более ответственным вопрос формирования парламента.

Согласны ли вы с мнением Текебаева, что роль Атамбаева в апрельских событиях была незначительная?

- Оценку будет давать история. Я сам описал эти события в своей книге: "Шах кыргызской демократии". Основным костяком Временного правительства были ее председатель Роза Отунбаева и заместители Сариев, Бекназаров, Текебаев и Атамбаев. У всех нас были равное положение. Поэтому я не могу выделить кого-то одного конкретно. У нас была организационно-выстроенная структура, очень сильный гражданский сектор, и все вместе мы сыграли свою роль в смене власти в Кыргызстане. Хотя люди мы были разные, но объединяло нас одно – это борьба против семейно-кланового правления. Поэтому после формирования Временного правительства и после того, как мы приняли новую редакцию Конституции мы все пошли по отдельности со своими лозунгами.

Как бы вы прокомментировали раскол в СДПК?

- То, что происходит в СДПК - это показатель того, что у нас очень слабые партийные институты. Как я уже говорил, у нас нет партийной культуры и дисциплины. К сожалению, и сам Атамбаев очень мало уделял внимание этому вопросу. Наоборот он старался дробить партии и закладывать противоречия даже внутри парламентских фракций. Вы же помните, как растащили парию "Ар-Намыс" и даже была попытка сменить ее лидера. Это все говорит о том, что мы стоим в начале пути формирования партийных институтов. Почему я и говорю, что мы должны к закону о политических партиях подойти более тщательно и продуманно. Чтобы такие моменты решались внутри партии. Теперь два СДПК будут в суде решать свою легитимность, что отразится на рейтинге партии.

Полное интервью экс-премьер-министра Темира Сариева смотрите в репортаже VB.KG: