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Священники с имамами сыграли в футбол

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане между имамами мечетей и священниками православной церкви прошел футбольный матч. Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-служба российской авиабазы "Кант".

В спортивном мероприятии, которое было приурочено к празднованию Нооруза, участвовали представители религиозных конфессий Чуйской и Иссык- Кульской областей.

"Инициаторами товарищеского матча по мини-футболу были руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иерей Евгений Циклаури и имам мечети "Азери" Мухаммад Дургалов. Главной идеей мероприятия стало привлечение граждан к здоровому образу жизни и любви к спорту. Возраст участников команд от 30 до 60 лет. После четырех таймов по 15 минут счет так и не был открыт. По итогам игры судьями зафиксирована ничья", - сообщили представители авиабазы.

Отмечается, что на проведение данного мероприятия было получено благословение Епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила и одобрение Верховного муфтия Кыргызстана Максат ажы Токтомушева.

По окончании матча участникам были вручены памятные грамоты от российской авиабазы "Кант". Соревнующиеся поблагодарили друг друга за участие в товарищеском матче и договорились, что следующая встреча будет приурочена ко дню Великой победы.


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URL: https://www.vb.kg/377645
Теги:
ислам, Кант, авиабаза, православие, футбол, Максатбек ажы Токтомушев
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