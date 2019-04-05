Священники с имамами сыграли в футбол

В Кыргызстане между имамами мечетей и священниками православной церкви прошел футбольный матч. Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-служба российской авиабазы "Кант".

В спортивном мероприятии, которое было приурочено к празднованию Нооруза, участвовали представители религиозных конфессий Чуйской и Иссык- Кульской областей.

"Инициаторами товарищеского матча по мини-футболу были руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами иерей Евгений Циклаури и имам мечети "Азери" Мухаммад Дургалов. Главной идеей мероприятия стало привлечение граждан к здоровому образу жизни и любви к спорту. Возраст участников команд от 30 до 60 лет. После четырех таймов по 15 минут счет так и не был открыт. По итогам игры судьями зафиксирована ничья", - сообщили представители авиабазы.

Отмечается, что на проведение данного мероприятия было получено благословение Епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила и одобрение Верховного муфтия Кыргызстана Максат ажы Токтомушева.

По окончании матча участникам были вручены памятные грамоты от российской авиабазы "Кант". Соревнующиеся поблагодарили друг друга за участие в товарищеском матче и договорились, что следующая встреча будет приурочена ко дню Великой победы.