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Подпишет ли Жээнбеков закон о лишении экс-президентов неприкосновенности?

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- Екатерина Улитина
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Накануне депутаты в третьем чтении одобрили поправки в закон "О гарантиях деятельности президента"

Накануне депутаты проголосовали за поправки в законопроект, позволяющие лишать экс-президентов их статуса, всех преференций и неприкосновенности от уголовного преследования. Бывший сотрудник ГКНБ, политолог Максат Мамытканов считает, что новшества не коснутся Алмазбека Атамбаева и Розы Отунбаевой. Об этом он заявил VB.KG .

- Закон обратной силы не имеет. Поэтому на экс-президентов, которые получили этот статус до вступления закона в силу, его нормы не распространяются. Депутаты приняли хороший закон на будущее, чтобы действующий глава республики и все следующие президенты знали, что должны быть честными и справедливыми. Если они совершат действие, противоречащее закону, рано или поздно придется отвечать. Важно подчеркнуть, что этот закон не имеет направленности против определенного человека. Он будет распространяться на всех экс-президентов республики, - сказал Максат Мамытканов.

С бывшим чекистом согласен юрист Нурбек Токтакунов. Он ссылается на пятый пункт шестой статьи Конституции, в которой сказано: "Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет".

- Принятые поправки определенно устанавливают новые обязанности для экс-президентов - теперь они не могут заниматься политической деятельностью. В противном случае их лишат статуса. Поэтому новшества не должны касаться бывшего президента, - сказал VB.KG Токтакунов.

Тем не менее, в тексте поправок сказано, что статуса "экс-президента" могут лишить любого, кто получил его до октября 2007 года, то есть и Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев рискуют потерять гарантированные им преференции, а также их могут привлечь к уголовной ответственности, если об этом попросит Генеральная прокуратура, а большинство депутатов дадут согласие.

Отметим, сначала поправки в закон "О гарантиях президента КР" выглядели иначе. Предлагалось убрать из закона пункт о неприкосновенности. Из Конституции эта норма исчезла несколько лет назад, а в законе осталась. Однако, в процессе обсуждений законопроект сильно изменился. Один из авторов Исхак Масалиев отказался поддерживать его в нынешнем виде, но оказался в меньшинстве.

Напомним, 4 апреля, депутаты ЖК в третьем чтении приняли поправки в закон "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики". Нововведения позволяют привлечь экс-президента к уголовной ответственности за преступления, совершенные им в бытность главой государства. За незаконные действия, совершенные после ухода с поста главы государства, экс-президент будет нести такую же ответственность, как и любой гражданин. Кроме того, бывших президентов лишили бесплатного страхования жизни, медицинского обслуживания и служебных автомобилей.

Чтобы поправки в закон вступили в силу их должен подписать президент. Впрочем, президент может вернуть законопроект на доработку.


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URL: https://www.vb.kg/377646
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, Нурбек Токтакунов, Роза Отунбаева, Генеральная прокуратура, ГКНБ, неприкосновенность, парламент, президент, Жогорку Кенеш, Максат Мамытканов, экс-президент
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Комментарии
Рика
05.04.2019, 17:30

Все в руках господа время покажет. 

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Бакыт
05.04.2019, 17:36

Президент должен подписать, этим он докажет, что закон един для всех, и каждый должен отвечать перед законом.

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Красавчики!!
05.04.2019, 17:51

ЖК молодцы)) Хотели лишить неприкосновенности экс-президента, а лишили будущих)) Вот так и развивается у нас демократия! Алга Кыргызстан)) 

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Куба
05.04.2019, 17:56

а можно ли доверять судьбу экс президента нашим полит проституткам? эти же 120 баранов одним махом выбрали Исакова премьером, позже тем же составом уничтожили его как врага народа нам преподнесли его, можно ли этим не самым умным и порядочным доверить судьбу экса? Думаю все не верят этим жепжутам и готовы хоть сейчас же подписать петицию о роспуске 6 созыва ЖК. Нет доверия этим мракобесам, нет им даже капельки народного уважения, проглоты и проходимцы. 

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Рус
05.04.2019, 18:34

Не подпишет. Зачем ему себя делать прикосновенным если против АША это не сработает. Он этот вопрос оставит следующему президенту.

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зап/части для ТНВД -
05.04.2019, 18:35
Карма: +112
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 170
Минусов: 58
Комментариев: 241

120 депутатов не отвечают за принятые решения!

Разве можно им доверять? ОНИ неподконтрольны жителям Кыргызстана!

Это что за КОНСТИТУЦИЯ?

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