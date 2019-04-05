Подпишет ли Жээнбеков закон о лишении экс-президентов неприкосновенности?

Накануне депутаты в третьем чтении одобрили поправки в закон "О гарантиях деятельности президента"

Накануне депутаты проголосовали за поправки в законопроект, позволяющие лишать экс-президентов их статуса, всех преференций и неприкосновенности от уголовного преследования. Бывший сотрудник ГКНБ, политолог Максат Мамытканов считает, что новшества не коснутся Алмазбека Атамбаева и Розы Отунбаевой. Об этом он заявил VB.KG .

- Закон обратной силы не имеет. Поэтому на экс-президентов, которые получили этот статус до вступления закона в силу, его нормы не распространяются. Депутаты приняли хороший закон на будущее, чтобы действующий глава республики и все следующие президенты знали, что должны быть честными и справедливыми. Если они совершат действие, противоречащее закону, рано или поздно придется отвечать. Важно подчеркнуть, что этот закон не имеет направленности против определенного человека. Он будет распространяться на всех экс-президентов республики, - сказал Максат Мамытканов.

С бывшим чекистом согласен юрист Нурбек Токтакунов. Он ссылается на пятый пункт шестой статьи Конституции, в которой сказано: "Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет".

- Принятые поправки определенно устанавливают новые обязанности для экс-президентов - теперь они не могут заниматься политической деятельностью. В противном случае их лишат статуса. Поэтому новшества не должны касаться бывшего президента, - сказал VB.KG Токтакунов.

Тем не менее, в тексте поправок сказано, что статуса "экс-президента" могут лишить любого, кто получил его до октября 2007 года, то есть и Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев рискуют потерять гарантированные им преференции, а также их могут привлечь к уголовной ответственности, если об этом попросит Генеральная прокуратура, а большинство депутатов дадут согласие.

Отметим, сначала поправки в закон "О гарантиях президента КР" выглядели иначе. Предлагалось убрать из закона пункт о неприкосновенности. Из Конституции эта норма исчезла несколько лет назад, а в законе осталась. Однако, в процессе обсуждений законопроект сильно изменился. Один из авторов Исхак Масалиев отказался поддерживать его в нынешнем виде, но оказался в меньшинстве.

Напомним, 4 апреля, депутаты ЖК в третьем чтении приняли поправки в закон "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики". Нововведения позволяют привлечь экс-президента к уголовной ответственности за преступления, совершенные им в бытность главой государства. За незаконные действия, совершенные после ухода с поста главы государства, экс-президент будет нести такую же ответственность, как и любой гражданин. Кроме того, бывших президентов лишили бесплатного страхования жизни, медицинского обслуживания и служебных автомобилей.

Чтобы поправки в закон вступили в силу их должен подписать президент. Впрочем, президент может вернуть законопроект на доработку.