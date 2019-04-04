Дело "Вечерки". Адвокат Джайлоев указал на ошибки судей Верховного суда

Сегодня, 4 апреля, в Верховном суде Кыргызской Республики прошло третье заседание судебной коллегии по частной жалобе в порядке кассации по гражданскому спору учредительства в ЗАО "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рубикон" между учредителями Рябушкиным А.А. и Кимом А.А.

По инициативе судебной коллегии Верховного суда кассационная жалоба соучредителя и соистца Рябушкиной Г.А. на определение Первомайского районного и Бишкекского городского суда оставлена без рассмотрения на основании норм статей 349 и 379 ГПК.

Таким образом, отмена решения Первомайского районного суда г. Бишкек от 24 сентября 2014 года по заявлению соучредителей Ким А. и Власенко А. по вновь открывшимся обстоятельствам Верховным судом оставлена в силе.

Я, адвокат Канат Джайлоев, представляющий интересы соучредителя Галины Рябушкиной считаю, что решение судебной коллегии Верховного суда КР вынесено с нарушением гражданско- процессуального закона по двум процессуальным основаниям.

Первое. В первом заседании судебной коллегии Верховного суда, состоявшегося 25 февраля 2019 года, частная кассационная жалоба рассматривалась в составе коллегии из трех судей - Ж. Исаковой, Д. Арстанбаевой и Д. Кульматовой. На заседании суда было заявлено ходатайство, которое было судом удовлетворено и отложено в этой связи на 28 марта 2019 года. На втором заседании судебной коллегии изменился состав суда, где были заменены двое судей от первого состава и представлены новые члены коллегии – А. Давлетов и Ф. Джамашева.

В соответствии с пунктом 2.3. Регламента ВС КР "Дело, рассмотрение которого начато одним составом суда, должно быть рассмотрено этим же составом суда". В связи с чем замена судей в соответствии с нормами Регламента была проведена незаконно, так как замена членов судебной коллегии могла быть проведена только по уважительным причинам, в том числе по болезни, при нахождении командировке, либо по заявленному отводу. Однако, таких уважительных оснований замены судей не было. Замена судьи, начавшего рассмотрение дела, без уважительных причин, не допускается. Если судья заменен при отсутствии уважительных причин, следует признать, что дело рассмотрено в незаконном составе. Это обстоятельство должно являться безусловным основанием для отмены судебного акта, если это обстоятельство будет признано процессуальным нарушением в Дисциплинарной комиссии при Совете судей.

Второе. Оставление кассационной жалобы без рассмотрения коллегия мотивировала на основании статей 349 и 379 ГПК КР. Полагаю, что, напротив, данные нормы позволяют судебной коллегии рассматривать кассационную жалобу.

Судебная коллегия Верховного суда сослалась на нормы ГПК, однако, в одной из норм, в частности, в пункте 2 статьи 349 ГПК указано, что "Определения, вынесенные судом апелляционной инстанции, не разрешающее апелляционную жалобу по существу, подлежат кассационному обжалованию в порядке, предусмотренному настоящим Кодексом".

Иными словами, кассационная жалоба, поданная представителем ОсОО "Рубикон" и соучредителем Г. Рябушкиной должна была быть рассмотрена, так как данная кассационная жалоба не затрагивала гражданский спор по существу.

Данное необоснованное решение судебной коллегии Верховного суда явится основанием обращения в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР в связи с явным нарушением норм процессуального права.

Адвокат Канат Джайлоев