В Бишкеке объявлен мораторий на выделение земель под строительство

Мэрия Бишкека представила на рассмотрение депутатов Бишкекского городского кенеша проект Постановления "О внесении изменений в предыдущее постановление БГК "Об объявлении моратория на предоставление прав аренды на земельные участки под объекты различного назначения" от 2 декабря 2009 года. Депутаты БГК рассмотрели предварительно проект Постановления в профильных комиссиях, вместе со службами и подразделениями мэрии внесли ряд изменений с учетом требований сегодняшнего дня, а также в связи с переименованием ряда улиц.

В итоге на XXII сессии проект Постановления был принят, муниципалитет выражает депутатам Бишкекского городского кенеша благодарность за конструктивное взаимодействие в интересах столицы.

Теперь мораторий на выделение участков под строительство объектов облегченного типа продлен еще на три года в следующих границах улиц:

- проспект Манаса;

- проспект Айтматова;

- проспект Чуй;

- проспект Шабдан Баатыра;

- проспект Дэн Сяопина – до улицы Садыгалиева;

- улица Павлова – от пр.Чуй до пр.Жибек-Жолу;

- проспект Жибек-Жолу;

- улица Байтик Баатыра;

- улица Абдрахманова;

- улица Элебесова – до Малого Чуйского канала;

- улица Горького;

- улица Л.Толстого;

- улица Медерова – от пр.Айтматова до ул 7 апреля;

- улица 7 Апреля;

- улица Курманжан Датки;

- бульвар Молодой Гвардии;

- улица Ибраимова;

- улица Т.Фрунзе;

- улица Токомбаева;

- проспект Масалиева;

- улица Каралаева;

- улица Сухэ-Батора;

- улица Киевская;

- улица Логвиненко – от ул.Толстого до пр.Жибек-Жолу;

- улица Панфилова – от ж/д до пр.Жибек-Жолу;

- улица Орозбекова – от ул.Туголбай-Ата до пр.Жибек-Жолу;

- улица Тоголока Молдо – от ул.Московской до БЧК;

- улица Токтогула;

- улица Московская;

- улица Боконбаева;

- бульвар Эркиндик – от ул.Туголбай-Ата до пр.Жибек-Жолу;

- улица Тыналиева;

- улица Лермонтова;

- улица Жукеева-Пудовкина;

- улица Бейшеналиевой;

- улица Шопокова;

- улица Усенбаева;

- улица Раззакова;

- улица Исанова – от ж/д до пр.Жибек-Жолу;

- улица Тыныстанова;

- улица К.Акиева;

- улица Уметалиева;

- улица Садырбаева – от ул.Толстого до ул.Ахунбаева;

- улица Гагарина – от пр.Айтматова до ул.Т.Фрунзе;

- улица Руставели – от ул.Ахунбаева до ул.Гагарина;

- улица Чортекова;

- улица Алыкулова;

- улица Ауэзова – от пр.Шабдан Баатыра до ул.Токмокской;

- улица Суеркулова;

- улица Суюмбаева – от ул.Московской до пр.Жибек-Жолу;

- улица М.Фрунзе – от ул.Суюмбаева до б.Молодой Гвардии;

- улица Нуркамала;

- улица Айтиева;

- улица Куттубаева;

- улица Профсоюзная.

Согласно новому проекту постановления однолетний мораторий объявлен и на формирование и предоставление новых муниципальных земельных участков, подлежащих выделению в самостоятельную единицу и последующему выставлению на торги. В течение этого времени будет разработан регламент, который обеспечит прозрачность этих процедур в последующем.

Напомним, что ранее муниципалитет Бишкека объявил о масштабной инвентаризации объектов муниципальной собственности на территории города Бишкек. Инвентаризация позволит выявить фактическое наличие муниципальных земельных участков, зданий, сооружений и иных объектов, что обеспечит их сохранность и рациональное использование муниципальной собственности.

Отметим, что данный мораторий не распространяется на предоставление муниципальных земельных участков: государственным и муниципальным землепользователям, хозяйственным обществам с государственной долей участия для государственных и общественных нужд, хозяйственным обществам под объекты газо-, энерго-, водо- и теплоснабжения.

Дорогие горожане! По всем интересующим вопросам просьба обращаться в управление земельных ресурсов мэрии города Бишкек по номеру: (312)454113