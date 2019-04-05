В Бишкеке объявлен мораторий на выделение земель под строительство

Мэрия Бишкека представила на рассмотрение депутатов Бишкекского городского кенеша проект Постановления "О внесении изменений в предыдущее постановление БГК "Об объявлении моратория на предоставление прав аренды на земельные участки под объекты различного назначения" от 2 декабря 2009 года. Депутаты БГК рассмотрели предварительно проект Постановления в профильных комиссиях, вместе со службами и подразделениями мэрии внесли ряд изменений с учетом требований сегодняшнего дня, а также в связи с переименованием ряда улиц.
В итоге на XXII сессии проект Постановления был принят, муниципалитет выражает депутатам Бишкекского городского кенеша благодарность за конструктивное взаимодействие в интересах столицы.
Теперь мораторий на выделение участков под строительство объектов облегченного типа продлен еще на три года в следующих границах улиц:
- проспект Манаса;
- проспект Айтматова;
- проспект Чуй;
- проспект Шабдан Баатыра;
- проспект Дэн Сяопина – до улицы Садыгалиева;
- улица Павлова – от пр.Чуй до пр.Жибек-Жолу;
- проспект Жибек-Жолу;
- улица Байтик Баатыра;
- улица Абдрахманова;
- улица Элебесова – до Малого Чуйского канала;
- улица Горького;
- улица Л.Толстого;
- улица Медерова – от пр.Айтматова до ул 7 апреля;
- улица 7 Апреля;
- улица Курманжан Датки;
- бульвар Молодой Гвардии;
- улица Ибраимова;
- улица Т.Фрунзе;
- улица Токомбаева;
- проспект Масалиева;
- улица Каралаева;
- улица Сухэ-Батора;
- улица Киевская;
- улица Логвиненко – от ул.Толстого до пр.Жибек-Жолу;
- улица Панфилова – от ж/д до пр.Жибек-Жолу;
- улица Орозбекова – от ул.Туголбай-Ата до пр.Жибек-Жолу;
- улица Тоголока Молдо – от ул.Московской до БЧК;
- улица Токтогула;
- улица Московская;
- улица Боконбаева;
- бульвар Эркиндик – от ул.Туголбай-Ата до пр.Жибек-Жолу;
- улица Тыналиева;
- улица Лермонтова;
- улица Жукеева-Пудовкина;
- улица Бейшеналиевой;
- улица Шопокова;
- улица Усенбаева;
- улица Раззакова;
- улица Исанова – от ж/д до пр.Жибек-Жолу;
- улица Тыныстанова;
- улица К.Акиева;
- улица Уметалиева;
- улица Садырбаева – от ул.Толстого до ул.Ахунбаева;
- улица Гагарина – от пр.Айтматова до ул.Т.Фрунзе;
- улица Руставели – от ул.Ахунбаева до ул.Гагарина;
- улица Чортекова;
- улица Алыкулова;
- улица Ауэзова – от пр.Шабдан Баатыра до ул.Токмокской;
- улица Суеркулова;
- улица Суюмбаева – от ул.Московской до пр.Жибек-Жолу;
- улица М.Фрунзе – от ул.Суюмбаева до б.Молодой Гвардии;
- улица Нуркамала;
- улица Айтиева;
- улица Куттубаева;
- улица Профсоюзная.
Согласно новому проекту постановления однолетний мораторий объявлен и на формирование и предоставление новых муниципальных земельных участков, подлежащих выделению в самостоятельную единицу и последующему выставлению на торги. В течение этого времени будет разработан регламент, который обеспечит прозрачность этих процедур в последующем.
Напомним, что ранее муниципалитет Бишкека объявил о масштабной инвентаризации объектов муниципальной собственности на территории города Бишкек. Инвентаризация позволит выявить фактическое наличие муниципальных земельных участков, зданий, сооружений и иных объектов, что обеспечит их сохранность и рациональное использование муниципальной собственности.
Отметим, что данный мораторий не распространяется на предоставление муниципальных земельных участков: государственным и муниципальным землепользователям, хозяйственным обществам с государственной долей участия для государственных и общественных нужд, хозяйственным обществам под объекты газо-, энерго-, водо- и теплоснабжения.
Дорогие горожане! По всем интересующим вопросам просьба обращаться в управление земельных ресурсов мэрии города Бишкек по номеру: (312)454113