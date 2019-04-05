Объявлен конкурс на должность бизнес-омбудсмена

Наблюдательный совет Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики, являющийся основным управляющим органом Бизнес-омбудсмена КР, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) объявляет конкурс по отбору кандидатов на должность Бизнес-омбудсмена в КР.

ЗАДАЧИ:

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы о предполагаемых коррупционных действиях и других нарушениях законных интересов предприятий в результате действий или бездействия (включая решения) со стороны государственных и муниципальных органов власти, контролируемых государством предприятий и их должностных лиц.

ПРЕДПОСЫЛКИ:

31 декабря 2018 года Правительство Кыргызской Республики издало Постановление №647 об учреждении независимого института Бизнес-омбудсмена и определении правовых рамок его функционирования. Институт бизнес-омбудсмена - это специальный институт, созданный для защиты прав предпринимателей в их законных претензиях к государственным, муниципальным органам или контролируемым ими организациям, которые нарушают их права. Ключевым руководящим органом Бизнес-омбудсмена является его Наблюдательный совет, который принимает наиболее важные решения относительно работы Бизнес-омбудсмена, в том числе решение о назначении Бизнес-омбудсмена и ее/его заместителей, и где каждая из трех сторон – Правительство Кыргызской Республики; международные партнеры по развитию, включая ЕБРР; и бизнес-ассоциации - имеет равные полномочия. Бизнес-омбудсмен возглавляет и опирается в своей работе на Секретариат, в состав которого входят два заместителя Бизнес-омбудсмена и другие сотрудники, которых Наблюдательный совет может нанимать по мере необходимости в соответствии с соответствующими положениями.

ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ:

Бизнес-омбудсмен имеет следующие ключевые функции и обязанности:

- рассматривает (с помощью Секретариата) жалобы субъектов предпринимательской деятельности относительно нарушений их прав, свобод и/или законных интересов со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, контролируемых ими предприятий и их должностных лиц, в том числе посредством обращения с соответствующими запросами и выдает рекомендации;

- осуществляет сбор, обработку и систематизирует информацию по рассматриваемым жалобам субъектов предпринимательской деятельности;

опубликовывает в средствах массовой информации и на веб-сайте Бизнес-омбудсмена периодические отчеты о своей деятельности, в том числе результаты рассмотрения дел относительно совершения коррупционных деяний и/или других нарушений прав, свобод и/или законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

- направляет в Правительство, Жогорку Кенеш, Президенту КР предложения относительно внесения изменений в нормативные правовые акты с целью защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности от коррупционных деяний и/или других нарушений со стороны государственных органов;

- заключает меморандумы о взаимодействии с Правительством КР, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями государственного сектора для выполнения возложенных на Бизнес-омбудсмена задач;

- руководит работой Секретариата, в том числе заместителей Бизнес-омбудсмена;

- представляет регулярные отчеты о своей деятельности Наблюдательному совету.

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

Обязательные критерии:

- -Кандидат должен обладать знаниями, способностями и опытом, необходимыми для надлежащего выполнения обязанностей: высшее образование, глубокие знания хозяйственных, общественных проблем, проблем государственного управления и иных проблем, связанных с ведением предпринимательской деятельности в КР;

- Кандидат должен иметь безупречную деловую репутацию, высокие моральные качества, отсутствие судимости, и не быть замешанным в коррупционных скандалах и разбирательствах.

Желательные критерии:

- Опыт защиты прав и законных интересов бизнеса;

- Опыт работы с нормативно-правовыми актами и применения их на практике;

- Опыт предпринимательской деятельности или работы в бизнес-ассоциациях;

- Опыт взаимодействия с государственными органами и бизнесом;

- Участие в разработке и реализации программных документов / рекомендаций в сфере бизнеса;

- Знания в области регулирования предпринимательской деятельности (в том числе антимонопольного, лицензионно-разрешительного, инвестиционного, внешнеэкономического, фискального, технического регулирования, торговли);

- Управленческий опыт (в том числе эффективного планирования и определения приоритетных направлений деятельности, оперативного принятия управленческих решений, новаторских подходов для решения поставленных задач);

- Навыки своевременного выявления и разрешения проблемных/конфликтных ситуаций и построения эффективных взаимоотношений;

- Навыки анализа, систематизации и обобщения информации;

- Опыт проведения презентаций, публичных выступлений.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Бизнес-омбудсмен не вправе занимать какую-либо должность или заниматься какой-либо деятельностью, которая противоречит принципу беспристрастного выполнения обязанностей Бизнес-омбудсмена, в том числе:

- Бизнес-омбудсмен не вправе занимать какую-либо выборную или любую иную должность в государственных структурах, выполнять какую-либо оплачиваемую или неоплачиваемую работу в государственных структурах, субъектах предпринимательской деятельности, на предприятиях, в учреждениях и организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением неоплачиваемой преподавательской и научной деятельности, выполняемой в связи с их должностными обязанностями.

- Бизнес-омбудсмен не может являться учредителем и принимать финансовое или какое-либо иное участие в деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Бизнес-омбудсмен не вправе быть членом или принимать иное участие в деятельности какой-либо политической партии в КР.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

Для рассмотрения кандидатов на эту должность необходимо отправить копию своего резюме в формате Microsoft Word вместе с датированным и подписанным сопроводительным письмом с описанием мотивации и соответствия квалификации кандидатов требованиям, включая ожидания по зарплате, копии дипломов и три (03) профессиональных рекомендации также в формате Microsoft Word на электронный адрес: cmallari@sri-executive.com до 30 апреля 2019 года включительно. В строке темы указать APPLICATION FOR 8331 - BUSINESS OMBUDSMAN ИЛИ ЗАЯВКА НА ПОЗИЦИЮ 8331 - БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН.

Вся информация будет храниться в строгой конфиденциальности. На интервью будут приглашены только квалифицированные кандидаты. Выбор кандидата на позицию будет осуществляться Наблюдательным советом Бизнес-омбудсмена КР.