Завершены работы по установке 25 новых точек "Безопасного города"

Концерн радиостроения "Вега" сообщает, что к сегодняшнему дню установлены аппаратно-программные комплексы на 14 рубежах автомобильных дорог Бишкек - Торугарт и Бишкек - Чалдовар, на девяти перекрестках и двух путепроводах столицы.

После прохождения процедур поверки, сертификации и приемки соответствующими государственными органами, АПК будут переведены в боевой режим.

Перекрестки, на которых установлены АПК в г.Бишкек:

- улица Боконбаева – проспект Манаса;

- проспект Чуй – проспект Манаса;

- проспект Чуй – улица Павлова;

- проспект Жибек-Жолу – проспект Манаса;

- улица Махатма Ганди – улица Боталиева;

- проспект Жибек Жолу – Курманжан Датка;

- улица Ахунбаева – улица Байтик Баатыра;

- проспект Чуй – улица Абдрахманова;

- улица Байтик Баатыра – улица Горького;

- путепровод по улице Шабдан Баатыра;

- путепровод по улице Ибраимова.

Точки, на которых установлены АПК на автодороге Бишкек – Торугарт:

- На 17,7 километре, ориентир - АЗС "Газпром";

- На 18,8 километре, село Люксембург, ориентир - АЗС "Бишкек Петролеум";

- На 20 километре, село Люксембург, ориентир – пересечение улиц Ленина и Западной;

- На 25 километре, город Кант, ориентир - АЗС "Газпром";

- На 31,7 километре, село Красная речка, ориентир - ул. Ленина д.151.

- На 39,8 километре, село Ивановка, ориентир - ул. Ленина 238;

- На 47 километре, село Дружба, ориентир - пересечение улиц Ленина и Чуй.

- На 154,3 километре;

- На 160 километре.

Точки, на которых установлены АПК на автодороге Бишкек – Чалдовар:

- На 61,6 километре, г.Кара-Балта, ориентир - магазин "Мээрим";

- На 66 километре, село Алексеевка;

- На 67,3 километре, село Вознесеновка;

- На 74 километре, село Панфиловка;

- На 78,2 километре, село Панфиловка.

Напомним, что к 12 мая будет сдан весь первый этап Безопасного города .