Абылгазиев потребовал исполнения соглашений, подписанных в рамках ЕАЭС

Мы требуем, чтобы соглашения, подписанные в рамках Евразийского экономического союза, исполнялись. Об этом сказал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания Правительства Кыргызской Республики.

В ходе своего вступительного слова Глава Правительства остановился на итогах состоявшегося ранее государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызскую Республику, в рамках которого было подписано 53 документа на сумму 6 млрд 135 млн долларов США и 4 межправительственных соглашения.

Премьер-министр подчеркнул, что Российская Федерация остается главным стратегическим партнером и надежным экономическим союзником Кыргызской Республики.

"Объем внешнего товарооборота по итогам 2018 года составил 6,7 млрд долларов США, увеличившись на 6,6%. Объем торговли с Россией составил 1,6 млрд долларов США, обеспечив рост на 56 млн долларов США. Объем прямых инвестиций из России составил 123 млн долларов США, увеличившись на 25%. Конечно, эти цифры остаются недостаточными с точки зрения имеющегося потенциала кыргызско-российского сотрудничества. На сегодняшний день в республике осуществляют свою деятельность свыше 700 совместных предприятий, и наша задача – довести объем товарооборота до 2 млрд долларов США. 80% отечественных товаров экспортируется в Россию и пользуются спросом также и в других странах Евразийского экономического союза", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства остановился на сотрудничестве с публичным акционерным обществом "Газпром", который инвестировал в развитие газотранспортной инфраструктуры свыше 16 млрд рублей, газифицировав 30% республики.

"Недавно мы провели переговоры с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и наша задача – довести уровень газификации до 50%", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр также отметил, что в рамках визита российского Президента было подписано соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

"Будет разработана дорожная карта сотрудничества для того, чтобы в эту сферу пришел стратегический инвестор. Мы будем принимать решение исходя из того, какой это будет вклад в нашу экономику, какие социальные программы будут реализованы, сколько рабочих мест будет создано, сколько налогов будет поступать. Если это отвечает нашим интересам, то решение будет принято. Те, кто выступают против, не понимают ничего в экономике или просто не желают развития нашей нефтегазовой отрасли. Мы будем проводить правильную политику, которая будет способствовать развитию отечественной экономики и, конечно же, отвечать требованиям закона", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр также отметил, что Россия и Кыргызстан активно сотрудничают и в горнодобывающей отрасли - реализуется крупный проект на предприятии "Джеруй-Алтын", куда за 20 лет будет инвестировано 600 млн долларов США. Также подписано стратегическое соглашение с компанией "Росгеология", которая инвестирует в развитие геологической отрасли Кыргызстана 1,2 млрд долларов США.

Мухаммедкалый Абылгазиев также прокомментировал ситуацию на контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

"Мы требуем, чтобы соглашения, подписанные в рамках Евразийского экономического союза, исполнялись. Я трижды провел переговоры с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. Делегация Кыргызской Республики провела переговоры в Казахстане и мы достигли договоренностей, результаты которых мы должны увидеть в ближайшие дни. Мы будем добиваться исполнения соглашений. И тем, кто говорит о бездействии со стороны Правительства, я хотел бы пояснить, что есть вопросы экономического характера, решение которых требуют конструктивных переговоров и тщательного обдуманного подхода", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.