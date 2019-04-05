Правозащитница, которая пострадала от Атамбаева, встала на его защиту

Правозащитница Азиза Абдирасулова намерена защищать права экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, все те, кто сегодня критикует Атамбаева, вчера молчали.

- Лежачего не бьют, и когда он был президентом, практически никто из тех, кто выступает сегодня против него, ничего не говорили ему. Я говорю сейчас про депутатов, министров и остальных политиков. Даже когда я плакала после нападок Атамбаева в мой адрес, никто из них не вступился за меня. Сегодня все герои, все его осуждают, а где они были вчера? Даже я сама отказалась от судебного иска против него, когда он ушел с поста президента, - сказала правозащитница.

Абдирасулова напомнила, что в 14 мая 2016 года в День матерей Атамбаев назвал ее и Толекан Исмаилову иностранными агентами и грантоедами.

- Тем самым он обвинил нас чуть ли не в предательстве родины. Мне было очень обидно, особенно когда об этом говорят в День матерей. Я такая же мать, как и все. У меня 5 детей и 8 внуков, и я очень люблю Кыргызстан. Никто же тогда против Атамбаева ничего не сказал. Все же, наоборот, на нас набросились. Где были это сегодняшние герои, когда он действительно был у власти и творил беззакония против страны? Прекратите политическое преследование Атамбаева! Если человек совершил преступление против страны, то надо своевременно об этом заявлять, но не тогда, когда он лишился власти. Он такой же гражданин Кыргызстана. Если есть конкретные преступления, то надо это в правовом поле решать, а не шельмовать на пустом месте. У Атамбаева есть свои минусы, но есть и заслуги перед страной, - добавила она.

Напомним, Азиза Абдирасулова и Толекан Исмаилова 8 июня 2016 года подали в Первомайский районный суд иск против президента Атамбаева за "оскорбление чести и достоинства". Поводом иска стало выступление президента на торжественной церемонии награждения многодетных матерей страны орденами "Баатыр эне", в которой он обвинил Исмаилову и Абдирасулову в отрабатывании зарубежных грантов.

На суде Абдирасулова заявила, что Атамбаев, будучи в оппозиции и под давлением, не раз обращался к ней за помощью.

"Он звонил мне и Толекан Исмаиловой ночами и просил помощи, а теперь он сделал из меня врага народа и своей страны", – сказала она.

Позже глава пресс-службы президента Алмаз Усенов опроверг эту информацию.

16 июня 2016 года Первомайский районный суд Бишкека отказал правозащитницам в иске. В сентябре Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции.