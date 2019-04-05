С 7 апреля на ремонт закрывается улица Алтымышева (Ремесленная)

7 апреля начинаются дорожные работы на улице имени А.Алтымышева (бывшая Ремесленная).

Они пройдут по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

На участке между улицами Бакаева (Чапаева) и Садырбаева (Баха) будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Работы продлятся до 15 июня. Также в этом списке находятся улицы: Нуркамал, Токтогула, Алтымышева (Ремесленная), Репина и Жайыл Баатыра.

Альтернативные улицы для проезда – Гагарина и Льва Толстого.

Всего по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" будет отремонтировано 23 улицы, протяженностью 38 километров.

На дорогах установят новые дорожные бордюры и поменяют дорожное покрытие. Новое покрытие двухслойное, причем на многих участках верхний слой изготовлен по новой технологии. В этом случае он щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и специальными добавками, которые существенно увеличивают срок службы покрытия.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.