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С 7 апреля на ремонт закрывается улица Алтымышева (Ремесленная)

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- ВБ
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7 апреля начинаются дорожные работы на улице имени А.Алтымышева (бывшая Ремесленная).

Они пройдут по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

На участке между улицами Бакаева (Чапаева) и Садырбаева (Баха) будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Работы продлятся до 15 июня. Также в этом списке находятся улицы: Нуркамал, Токтогула, Алтымышева (Ремесленная), Репина и Жайыл Баатыра.

Альтернативные улицы для проезда – Гагарина и Льва Толстого.

Всего по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" будет отремонтировано 23 улицы, протяженностью 38 километров.

На дорогах установят новые дорожные бордюры и поменяют дорожное покрытие. Новое покрытие двухслойное, причем на многих участках верхний слой изготовлен по новой технологии. В этом случае он щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и специальными добавками, которые существенно увеличивают срок службы покрытия.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/377666
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэр, ремонт дорог
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