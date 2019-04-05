Новый виток скандала вокруг "Мобильника"

"Руководство АсИсНур осуществило экстренную перерегистрацию предприятия и смену руководителя компании", заявило в распространенном сообщении руководство "Мобильника". В заявлении компании сообщается об очередном витке конфликта между бывшими партнерами.

"Руководство ОсОО "АсИсНур", ввиду придания широкой общественной огласки своих незаконных действий, пристальному вниманию к компании государственных органов страны, средств массовой информации и общественности Кыргызстана осуществило экстренную перерегистрацию предприятия и смену руководителя компании. Данные по перерегистрации размещены на официальном сайте Министерства Юстиции Республики Кыргызстан: https://register.minjust.gov.kg/register/Public.seam?publicId=272713

Дата перерегистрации: 29 марта, 2019 года. Руководителем назначен Умаров Бакыт Турдубаевич.

Мы просим средства массовой информации Кыргызстана взять данный вопрос на повестку дня и запросить у руководства ОсОО "АсИсНур", с какой целью в компании, против руководителя которой (Эрнест Абышкаев) подано заявление в Генеральную Прокуратуру по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц, экстренно осуществляют перерегистрацию и смену руководства.

Напомним, ОсОО "Мобильник" направило заявление по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц в Генеральную Прокуратуру Республики Кыргызстан.

По факту описания всех обстоятельств преступных действий Адилета Боотаева, ОсОО "Мобильник" обращается к надзорному органу с просьбой привлечь его к уголовной ответственности, а также наложить арест на имущество ОсОО "АсИсНур", Боотаева Адилета, Абышкаева Эрнеста, Джоошбаева Таира.

Умысел указанных лиц заключался в подключении платежных терминалов ОсОО "АсИсНур" к программному обеспечению ОсОО "Мобильник", что позволило бы должностным лицам ОсОО "АсИсНур" от имени ОсОО "Мобильник" осуществлять прием денег от населения Кыргызской Республики через платежные терминалы ОсОО "АсИсНур" и обращать их в свою собственность, а ответственность формально возлагать на ОсОО "Мобильник".

В результате такой схемы должностные лица ОсОО "АсИсНур" под руководством Боотаева Адилета Туркменовича через свои платежные терминалы от имени ОсОО "Мобильник" в период с 01.01.2019 г. по 20.02.2019 г. осуществили сбор у населения Кыргызской Республики денег в размере 11 522 702,47 сом под видом оплаты коммунальных и прочих услуг.

Данные деньги были перечислены ОсОО "АсИсНур" сразу же и исключительно после заявления, поданного в Генеральную Прокуратуру и придания огласке в средствах массовой информации с целью избежать уголовной ответственности. Хотя извещение о факте задолженности по факту независимой аудиторской проверки было направлено ОсОО "АсИсНур" 22 февраля 2019 года.

Все подтверждающие документы направлены в Генеральную Прокуратуру.

Заявление зарегистрировано в Генеральной Прокуратуре Кыргызской Республики №991 от 20.03.2019 года.

Мы благодарим средства массовой информации за объективное освещение событий и просим также осуществлять общественный надзор за ходом рассмотрения данного заявления".

Редакция VB.KG предлагает представителям ОсОО "АсИсНур" озвучить и свою версию происходящего.