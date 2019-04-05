Погода
$ 69.75 - 69.90
€ 77.85 - 79.10

Новый виток скандала вокруг "Мобильника"

570  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Руководство АсИсНур осуществило экстренную перерегистрацию предприятия и смену руководителя компании", заявило в распространенном сообщении руководство "Мобильника". В заявлении компании сообщается об очередном витке конфликта между бывшими партнерами.

"Руководство ОсОО "АсИсНур", ввиду придания широкой общественной огласки своих незаконных действий, пристальному вниманию к компании государственных органов страны, средств массовой информации и общественности Кыргызстана осуществило экстренную перерегистрацию предприятия и смену руководителя компании. Данные по перерегистрации размещены на официальном сайте Министерства Юстиции Республики Кыргызстан: https://register.minjust.gov.kg/register/Public.seam?publicId=272713

Дата перерегистрации: 29 марта, 2019 года. Руководителем назначен Умаров Бакыт Турдубаевич.

Мы просим средства массовой информации Кыргызстана взять данный вопрос на повестку дня и запросить у руководства ОсОО "АсИсНур", с какой целью в компании, против руководителя которой (Эрнест Абышкаев) подано заявление в Генеральную Прокуратуру по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц, экстренно осуществляют перерегистрацию и смену руководства.

Напомним, ОсОО "Мобильник" направило заявление по факту мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц в Генеральную Прокуратуру Республики Кыргызстан.

По факту описания всех обстоятельств преступных действий Адилета Боотаева, ОсОО "Мобильник" обращается к надзорному органу с просьбой привлечь его к уголовной ответственности, а также наложить арест на имущество ОсОО "АсИсНур", Боотаева Адилета, Абышкаева Эрнеста, Джоошбаева Таира.

Умысел указанных лиц заключался в подключении платежных терминалов ОсОО "АсИсНур" к программному обеспечению ОсОО "Мобильник", что позволило бы должностным лицам ОсОО "АсИсНур" от имени ОсОО "Мобильник" осуществлять прием денег от населения Кыргызской Республики через платежные терминалы ОсОО "АсИсНур" и обращать их в свою собственность, а ответственность формально возлагать на ОсОО "Мобильник".

В результате такой схемы должностные лица ОсОО "АсИсНур" под руководством Боотаева Адилета Туркменовича через свои платежные терминалы от имени ОсОО "Мобильник" в период с 01.01.2019 г. по 20.02.2019 г. осуществили сбор у населения Кыргызской Республики денег в размере 11 522 702,47 сом под видом оплаты коммунальных и прочих услуг.

Данные деньги были перечислены ОсОО "АсИсНур" сразу же и исключительно после заявления, поданного в Генеральную Прокуратуру и придания огласке в средствах массовой информации с целью избежать уголовной ответственности. Хотя извещение о факте задолженности по факту независимой аудиторской проверки было направлено ОсОО "АсИсНур" 22 февраля 2019 года.

Все подтверждающие документы направлены в Генеральную Прокуратуру.

Заявление зарегистрировано в Генеральной Прокуратуре Кыргызской Республики №991 от 20.03.2019 года.

Мы благодарим средства массовой информации за объективное освещение событий и просим также осуществлять общественный надзор за ходом рассмотрения данного заявления".

Редакция VB.KG предлагает представителям ОсОО "АсИсНур" озвучить и свою версию происходящего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377668
Теги:
Генеральная прокуратура, конфликт, Кыргызстан, Мобильник, Адилет Боотаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Амир
05.04.2019, 17:34

Ооо, вот и спалил себя Боотаев! Резкая смена,когда все пошло не так! Теперь то он просто подтвердил, что Азиснур это его афера. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  