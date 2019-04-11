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Подрывник, совершивший взрыв в Киеве - не гражданин Кыргызстана!

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- Екатерина Улитина
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Информация о том, что гражданин Кыргызстана имеет отношение к взрыву автомобиля в Киеве не подтвердилась. Об этом VB.KG сообщили в МИД КР.

- По представленным украинской стороной сведениям личность гражданина, скончавшегося в результате взрыва 5 апреля 2019 г. в г.Киев,как гражданина Кыргызской Республики не подтверждена, - сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

Напомним, в ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль. На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденное транспортное средство Chevrolet Evanda, в результате взрыва один человек получил ранения. Его доставили в больницу, где он скончался. По предварительным данным, опубликованным в СМИ, сообщалось, что погибший мужчина устанавливал на автомобиль взрывное устройство. В этот момент оно сработало.

Автомобиль принадлежал офицеру СБУ.

Позже депутат Государственной Рады Игорь Мосийчук написал в социальных сетях, что подрывник является гражданином Кыргызстана. Его процитировали украинские и отечественные СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/377670
Теги:
взрыв, Украина, экстремизм, терроризм, теракт, Кыргызстан, МВД, МИД
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Комментарии
Жек
11.04.2019, 15:48

О слава богу хот какой то позитив!

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