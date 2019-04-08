К чему приведет противостояние двух СДПК?

Продолжается противостояние двух СДПК. Так, после съезда "абдрахмановской" СДПК сторонница экс-президента Ирина Карамушкина заявила, что органы нацбезопасности должны провести расследование в отношении Сагынбека Абдрахманова и его сторонников, которые имеют наглость делать заявления от имени СДПК, да еще и требовать печать у Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщила сама парламентарий, член фракции СДПК.

По ее словам, члены этого движения являются политическими мародерами, которые без всякого зазрения совести пользуются символикой СДПК.

- Это политический фарс. Я считаю, что они играют на нервах не только активистов, которые поддерживают Алмазбека Атамбаева, но и манипулируют нашими гражданами. Я еще раз заявляю, что у меня есть официальный ответ минюста, согласно которому их движение нигде не зарегистрировано, а, значит, они не имеют право проводить какие-либо партконференции от имени СДПК. Этот самозванец Абдрахманов, который позорит имя великого Юсупа Абдрахманова, буквально является пародией.. Кто дал право этому человеку вот так сознательно вводить общественность в заблуждение, - сказала депутат с возмущением.

Любое заявление депутата в прессе уже является официальным обращением в соответствующие структуры. По этой причине, отметила Карамушкина, Абдрахмановым должны заняться органы нацбезопаности.

- В противном случае я буду считать, что ГКНБ просто бездействует. Также органы должны предоставить документы, на каком основании это движение проводит свои мероприятия. Их движение не имеет никакой юридической силы. То есть они просто с улицы набрали себе сторонников, а сами при этом являются просто обиженными на Атамбаева. Так как, по их мнению, им в свое время не достались государственные посты. При этом когда Атамбаев был у руля страны, я не видела, чтобы они чем-либо возмущались. Теперь же они вдруг начали его критиковать. То есть это говорит о том, что за ними стоит серьезная сила. Она же начала перекупать души наших мягкотелых политиков, - добавила она.

Также народная избранница выразила недоумение тому, что это движение охраняет милиция.

- Хорошо, на их мероприятиях может быть 15 процентов были члены СДПК, остальных же либо купили, либо созвали. Также почему же органы МВД так зорко охраняют их, при этом игнорируя наши собрания, - отметила Ирина Юрьевна.

Отметим, ранее новоизбранный лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов заявил на пресс-конференции, что они намерены направить официальное письмо Алмазбеку Атамбаеву с просьбой добровольно отдать партийную печать. В противном случае подадут на него в суд. Атамбаев, судя по всему, никакие печати сдавать не собирается. А после митинга в честь 7 апреля и вовсе выпустил резолюцию, обращенную к президенту Жээнбекову. В ней было заявлено в т.ч. следующее:

"Участники нашего митинга были в первых рядах агитаторов за победу Жээнбекова С.Ш. на президентских выборах 2017 года и крайне не заинтересованы в противостоянии с ним.

Однако неоднократно проявленное Жэнбековым С.Ш. игнорирование предложений о конструктивном диалоге может привести к точке невозврата".