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К чему приведет противостояние двух СДПК?

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- Бакыт Стамов
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Продолжается противостояние двух СДПК. Так, после съезда "абдрахмановской" СДПК сторонница экс-президента Ирина Карамушкина заявила, что органы нацбезопасности должны провести расследование в отношении Сагынбека Абдрахманова и его сторонников, которые имеют наглость делать заявления от имени СДПК, да еще и требовать печать у Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщила сама парламентарий, член фракции СДПК.

По ее словам, члены этого движения являются политическими мародерами, которые без всякого зазрения совести пользуются символикой СДПК.

- Это политический фарс. Я считаю, что они играют на нервах не только активистов, которые поддерживают Алмазбека Атамбаева, но и манипулируют нашими гражданами. Я еще раз заявляю, что у меня есть официальный ответ минюста, согласно которому их движение нигде не зарегистрировано, а, значит, они не имеют право проводить какие-либо партконференции от имени СДПК. Этот самозванец Абдрахманов, который позорит имя великого Юсупа Абдрахманова, буквально является пародией.. Кто дал право этому человеку вот так сознательно вводить общественность в заблуждение, - сказала депутат с возмущением.

Любое заявление депутата в прессе уже является официальным обращением в соответствующие структуры. По этой причине, отметила Карамушкина, Абдрахмановым должны заняться органы нацбезопаности.

- В противном случае я буду считать, что ГКНБ просто бездействует. Также органы должны предоставить документы, на каком основании это движение проводит свои мероприятия. Их движение не имеет никакой юридической силы. То есть они просто с улицы набрали себе сторонников, а сами при этом являются просто обиженными на Атамбаева. Так как, по их мнению, им в свое время не достались государственные посты. При этом когда Атамбаев был у руля страны, я не видела, чтобы они чем-либо возмущались. Теперь же они вдруг начали его критиковать. То есть это говорит о том, что за ними стоит серьезная сила. Она же начала перекупать души наших мягкотелых политиков, - добавила она.

Также народная избранница выразила недоумение тому, что это движение охраняет милиция.

- Хорошо, на их мероприятиях может быть 15 процентов были члены СДПК, остальных же либо купили, либо созвали. Также почему же органы МВД так зорко охраняют их, при этом игнорируя наши собрания, - отметила Ирина Юрьевна.

Отметим, ранее новоизбранный лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов заявил на пресс-конференции, что они намерены направить официальное письмо Алмазбеку Атамбаеву с просьбой добровольно отдать партийную печать. В противном случае подадут на него в суд. Атамбаев, судя по всему, никакие печати сдавать не собирается. А после митинга в честь 7 апреля и вовсе выпустил резолюцию, обращенную к президенту Жээнбекову. В ней было заявлено в т.ч. следующее:

"Участники нашего митинга были в первых рядах агитаторов за победу Жээнбекова С.Ш. на президентских выборах 2017 года и крайне не заинтересованы в противостоянии с ним.

Однако неоднократно проявленное Жэнбековым С.Ш. игнорирование предложений о конструктивном диалоге может привести к точке невозврата".


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URL: https://www.vb.kg/377672
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Мика Мамаев
08.04.2019, 10:35
Карма: +197
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 298
Минусов: 101
Комментариев: 294

Это новый метод борьбы с оппозицией))),,создать клон партии ,и бесконечно судится ,какая же из них подлинная))),,,что то я запутался,кто подлее??? Один хуже другого в политике нынче)

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Марвел
08.04.2019, 10:37

Война бесконечностей

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Нуржан
08.04.2019, 10:40

Приведет к обнищанию народа, уаеличению коррупции, падению экономики ниже низшего, деградации общества, расцвету нациков и религиозных течений, попыткам вмешательства третьих сил, разгулу преступности, выезду ещё большего количества граждан в иные страны в вынужденную миграцию, к ещё большей зависимости от донорской и иной помощи и все это назовут трибунные трепачи проявлениями демократии и устойчивым развитием. Поверьте - так и будет!

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Бишкекчанин
08.04.2019, 10:49

И при чем тут органы нацбезопасности? Скорей всего по инерции они таким образом пытаются "давить" своих оппонентов. Пишите заявление в милиции, потом идете в суд.... клоуны, блин!

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Рон
08.04.2019, 10:50

По логике можно посудить на стороне Атамбаева всего лишь 8 членов депутата СДПК с ЖК. А остальные все перешли на новый СДПК. О чем это говорит, о том что Атамбаев не работал когда был президентом. Он и сейчас мешает людям которые пытаются работать. Он весь Кыргызстан потопил в долгах. И не оправдал надежды жертв которые погибли в 7-апреля

-2
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Рита
08.04.2019, 10:54

Что этот Карамушкина совсем с ума посходила, Когда правоохранительные органы проводят расследования значит они без основательно это делают а в адрес Сагынбека Абдрахманова этого требует сама же. Она вообще в своем уме?

-2
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Жэк
08.04.2019, 10:56

Жээнбеков не будет вести переговоры с ворами и  коррупционерами. А Атамбаев в их числе лидер воров в Кыргызстане.

-2
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ддт
08.04.2019, 11:27

Рон

По логике можно посудить на стороне Атамбаева всего лишь 8 членов депутата СДПК с ЖК. А остальные все перешли на новый СДПК. О чем это говорит, о том что Атамбаев не работал когда был президентом. Он и сейчас мешает людям которые пытаются работать. Он весь Кыргызстан потопил в долгах. И не оправдал надежды жертв которые погибли в 7-апреля

Ох и сильно же Атамбаев Вам мешает работать

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Осоо
08.04.2019, 12:34

Атамбаев вор в законе. Не работал а наживался. А насчет партий то обе клона это клоуны и партия изчезнет как изчезла Акжол и Алга Кыргызстан. В новый ЖК сдпк не пройдет ни та ни другая.

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