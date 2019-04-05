Солистка "Города 312" решила помочь трудовым мигрантам из Кыргызстана

Наша известная соотечественница, солистка группы "Город 312" Ая - Светлана Назаренко записала видеообращение к кыргызстанцам, трудящимся в России.

"Здравствуйте уважаемые соотечественники. Как многие из вас знают, сейчас в России для граждан Кыргызстана действует миграционная амнистия. Кыргызстанцам, находящимся в России с нарушением сроков пребывания, предоставляется возможность без привлечения к ответственности и включения в "черный список" легализовать свое пребывание, не выезжая за пределы России. Для этого вам достаточно проверить себя на сайте Госслужбы миграции, пройдя по ссылке ssm.gov.kg. Если вы нашли себя в списке, то срочно обратитесь в ближайший орган МВД России, где вам обновят миграционную карточку. Если возникли еще вопросы, обратитесь по номеру +7 495 780 74 12. Уважаемые друзья! Помогите друг другу, максимально распространите этот пост, это видео! ", - попросила Назаренко.

Пост с этим видео в Facebook опубликована на аккаунте Форума соотечественников "Мекендештер". Судя по всему, именно эта организация и попросила певицу помочь в распространении этой информации.