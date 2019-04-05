Погода
$ 69.75 - 69.90
€ 77.85 - 79.10

Солистка "Города 312" решила помочь трудовым мигрантам из Кыргызстана

470  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наша известная соотечественница, солистка группы "Город 312" Ая - Светлана Назаренко записала видеообращение к кыргызстанцам, трудящимся в России.

"Здравствуйте уважаемые соотечественники. Как многие из вас знают, сейчас в России для граждан Кыргызстана действует миграционная амнистия. Кыргызстанцам, находящимся в России с нарушением сроков пребывания, предоставляется возможность без привлечения к ответственности и включения в "черный список" легализовать свое пребывание, не выезжая за пределы России. Для этого вам достаточно проверить себя на сайте Госслужбы миграции, пройдя по ссылке ssm.gov.kg. Если вы нашли себя в списке, то срочно обратитесь в ближайший орган МВД России, где вам обновят миграционную карточку. Если возникли еще вопросы, обратитесь по номеру +7 495 780 74 12. Уважаемые друзья! Помогите друг другу, максимально распространите этот пост, это видео! ", - попросила Назаренко.

Пост с этим видео в Facebook опубликована на аккаунте Форума соотечественников "Мекендештер". Судя по всему, именно эта организация и попросила певицу помочь в распространении этой информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377673
Теги:
амнистия, Россия, соотечественники, трудовая миграция, Кыргызстан, Светлана Назаренко, Владимир Путин, Город 312
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  