Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 78.40 - 79.20

В Бишкеке пройдет благотворительный концерт для маленькой Арууке

167  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке во Дворце спорта пройдет благотворительный концерт с участием звезд отечественной эстрады и КВН по сбору средств для 8-летней Максатбековой Арууке, у которой врачи обнаружили рак крови (Диагноз: Острый лимфо-бластный лейкоз). Об этом редакции VB.KG сообщили родственники Арууке.

По их данным, врачи обнаружили у нее рак крови В1 и уже больше года родители девочки борятся за ее жизнь.

"На данный момент срочно требуется пройти процедуру лучевой терапии, но, к сожалению, в нашей стране это невозможно. Родители Арууке ведут переговоры с клиниками в России и Турции, но на поездку требуется 6000 долларов США. Родственники и активисты ОО "Новопокровка Жаштар Кенеши" занимаются поиском денежных средств и приглашают всех неравнодушных принять участие в благотворительном концерте 12 апреля в 19:00 во Дворце Спорта. Стоимость билета 200 сомов".

Для покупки билетов обращайтесь по следующим номерам:

0707 476 866, 0554 909010, 0704 353 838

Также вы можете связаться с родителями Арууке:

Омуралиев Максат 0708 72 70 78

Итибаева Назира 0700 80 16 37

Реквизиты для перевода средств:

Банк KICB: 1280026052894396

Элсом: 0708 72 70 78


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377676
Теги:
благотворительность, концерт, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  