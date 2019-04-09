В Бишкеке пройдет благотворительный концерт для маленькой Арууке

В Бишкеке во Дворце спорта пройдет благотворительный концерт с участием звезд отечественной эстрады и КВН по сбору средств для 8-летней Максатбековой Арууке, у которой врачи обнаружили рак крови (Диагноз: Острый лимфо-бластный лейкоз). Об этом редакции VB.KG сообщили родственники Арууке.

По их данным, врачи обнаружили у нее рак крови В1 и уже больше года родители девочки борятся за ее жизнь.

"На данный момент срочно требуется пройти процедуру лучевой терапии, но, к сожалению, в нашей стране это невозможно. Родители Арууке ведут переговоры с клиниками в России и Турции, но на поездку требуется 6000 долларов США. Родственники и активисты ОО "Новопокровка Жаштар Кенеши" занимаются поиском денежных средств и приглашают всех неравнодушных принять участие в благотворительном концерте 12 апреля в 19:00 во Дворце Спорта. Стоимость билета 200 сомов".

Для покупки билетов обращайтесь по следующим номерам:

0707 476 866, 0554 909010, 0704 353 838

Также вы можете связаться с родителями Арууке:

Омуралиев Максат 0708 72 70 78

Итибаева Назира 0700 80 16 37

Реквизиты для перевода средств:

Банк KICB: 1280026052894396

Элсом: 0708 72 70 78