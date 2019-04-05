На юге похитили и убили 7-летнего мальчика

ОВД Ноокенского района Жалал-Абадской области проводит расследование по факту особо тяжкого преступления.

5 апреля 2019 года примерно в 00:25 часов в ОВД Ноокенского района обратился житель села Мады С.З 1983 года рождения с заявлением, что 4 апреля пропал без вести его сын Т.А 2012 года рождения, являющийся учеником первого класса. Сообщалось, что примерно в 12 часов дня неизвестные лица увезли мальчика с территории села и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Следственной службой районного отдела внутренних дел было начато расследование по статье 170 "Похищение человека" Уголовного

Кодекса Кыргызской Республики. Оперативные службы УВД и РОВД подняли по тревоге. Была создана оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Службы криминальной милиции УВД Жалал-Абадской области и Ноокенского РОВД.

В ходе предварительного расследования установлено, что жителю села, занимающемуся предпринимательством, 4 апреля примерно в 14:00 часов дня позвонили неизвестные лица и сообщили: "Твой ребенок у нас, найдешь до

13 го апреля 120 000 долларов США". Примерно через час c того же номера пришло СМС-сообщение: "Позвоню сам, если сообщишь в милицию сына убьем, найдешь указанную сумму денег в течение 10 дней".

Собранная оперативно-следственная группа той же ночью начала комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленников, совершивших похищение ребенка. В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий в тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый А.Х. 1997 года рождения, являющийся жителем этого же района. Следствием установлен факт совершения особо тяжкого преступления – как выяснилось ребенок был убит. В ходе следственных мероприятий подозреваемый показал место преступления – поле за селом. В

указанном месте было обнаружено закопанное в землю тело семилетнего ребенка.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью 130 ч.2 (Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) Уголовного Кодекса КР. Подозреваемый водворен в ИВС. По полученным данным убийство ребенка совершено через несколько часов после похищения. После этого

злоумышленник начал звонить и требовать крупную сумму денежных средств у родителей мальчика.

По предварительным данным преступление совершено на почве мести и долговых отношений между потерпевшим отцом мальчика и подозреваемым.

Ранее мужчины работали вместе.

Подозреваемый был знаком с членами семьи

и ему не составило труда тихо и незаметно похитить - ребенок относился к нему доверчиво.

В настоящее время проводится следствие.