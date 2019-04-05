Погода
$ 69.75 - 69.90
€ 77.85 - 79.10

На юге похитили и убили 7-летнего мальчика

3855  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОВД Ноокенского района Жалал-Абадской области проводит расследование по факту особо тяжкого преступления.

5 апреля 2019 года примерно в 00:25 часов в ОВД Ноокенского района обратился житель села Мады С.З 1983 года рождения с заявлением, что 4 апреля пропал без вести его сын Т.А 2012 года рождения, являющийся учеником первого класса. Сообщалось, что примерно в 12 часов дня неизвестные лица увезли мальчика с территории села и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Следственной службой районного отдела внутренних дел было начато расследование по статье 170 "Похищение человека" Уголовного

Кодекса Кыргызской Республики. Оперативные службы УВД и РОВД подняли по тревоге. Была создана оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Службы криминальной милиции УВД Жалал-Абадской области и Ноокенского РОВД.

В ходе предварительного расследования установлено, что жителю села, занимающемуся предпринимательством, 4 апреля примерно в 14:00 часов дня позвонили неизвестные лица и сообщили: "Твой ребенок у нас, найдешь до

13 го апреля 120 000 долларов США". Примерно через час c того же номера пришло СМС-сообщение: "Позвоню сам, если сообщишь в милицию сына убьем, найдешь указанную сумму денег в течение 10 дней".

Собранная оперативно-следственная группа той же ночью начала комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленников, совершивших похищение ребенка. В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий в тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый А.Х. 1997 года рождения, являющийся жителем этого же района. Следствием установлен факт совершения особо тяжкого преступления – как выяснилось ребенок был убит. В ходе следственных мероприятий подозреваемый показал место преступления – поле за селом. В

указанном месте было обнаружено закопанное в землю тело семилетнего ребенка.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью 130 ч.2 (Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) Уголовного Кодекса КР. Подозреваемый водворен в ИВС. По полученным данным убийство ребенка совершено через несколько часов после похищения. После этого

злоумышленник начал звонить и требовать крупную сумму денежных средств у родителей мальчика.

По предварительным данным преступление совершено на почве мести и долговых отношений между потерпевшим отцом мальчика и подозреваемым.

Ранее мужчины работали вместе.

Подозреваемый был знаком с членами семьи

и ему не составило труда тихо и незаметно похитить - ребенок относился к нему доверчиво.

В настоящее время проводится следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377678
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, похищение, убийство, Кыргызстан, убийство ребенка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  