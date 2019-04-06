Съезд СДПК прошел в доме депутата Анвара Артыкова

На съезд СДПК, организованный сторонниками Атамбаева, прибыли не все делегаты. Об этом сегодня на брифинге по итогам очередного 18 съезда заявил экс-президент и председатель партии Алмазбек Атамбаев.

По его словам, приехать смогли только 170 делегатов из 180 избранных на партийных конференциях.

- Вернулись бакиевские порядки и бакиевская атмосфера. По этой причине мы не смогли найти помещение, чтобы провести съезд. Пришлось проводить дома у депутата Анвара Артыкова. Вспомните 2015 год, все партии проводили, где хотели, свои съезды. Я остаюсь лидером партии и слагать с себя полномочия не собираюсь, - отметил Атамбаев.

Заместитель председателя СДПК, депутат Ирина Карамушкина сообщила, что на съезде была принята резолюция и обновлен состав политсовета. По ее словам, в новом политсовете будет 55 членов вместо 42.

Отметим, на съезде присутствовали только 7 депутатов от фракции СДПК: заместители председателя партии Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. А также Рыскелди Момбеков, Альфия Самигуллина, Анвар Артыков и Карамат Орозова.

Напомним, сегодняшний 18 съезд СДПК, организованный сторонниками Атамбаева, прошел за закрытыми дверями.

Ранее в Бишкеке прошел съезд СДПК, организованный по инициативе движения "СДПК без Атамбаева", на котором избрали нового лидера партии Сагынбека Абдрахманова. А Асылбек Жээнбеков вышел из состава партии.