Съезд СДПК прошел в доме депутата Анвара Артыкова

Ого! Прям как в старые добрые времена! Неужели докатились до этого? Не ужели власть настолько боиться оппозицию, что запрещает бизнесменов сдавать конференц залы в аренду ?! Что тогда будет на выборах? Что вообще происходит?!
На съезд СДПК, организованный сторонниками Атамбаева, прибыли не все делегаты. Об этом сегодня на брифинге по итогам очередного 18 съезда заявил экс-президент и председатель партии Алмазбек Атамбаев.
По его словам, приехать смогли только 170 делегатов из 180 избранных на партийных конференциях.
- Вернулись бакиевские порядки и бакиевская атмосфера. По этой причине мы не смогли найти помещение, чтобы провести съезд. Пришлось проводить дома у депутата Анвара Артыкова. Вспомните 2015 год, все партии проводили, где хотели, свои съезды. Я остаюсь лидером партии и слагать с себя полномочия не собираюсь, - отметил Атамбаев.
Заместитель председателя СДПК, депутат Ирина Карамушкина сообщила, что на съезде была принята резолюция и обновлен состав политсовета. По ее словам, в новом политсовете будет 55 членов вместо 42.
Отметим, на съезде присутствовали только 7 депутатов от фракции СДПК: заместители председателя партии Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. А также Рыскелди Момбеков, Альфия Самигуллина, Анвар Артыков и Карамат Орозова.
Напомним, сегодняшний 18 съезд СДПК, организованный сторонниками Атамбаева, прошел за закрытыми дверями.
Ранее в Бишкеке прошел съезд СДПК, организованный по инициативе движения "СДПК без Атамбаева", на котором избрали нового лидера партии Сагынбека Абдрахманова. А Асылбек Жээнбеков вышел из состава партии.