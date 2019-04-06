Договорились! Ситуация на кыргызско-казахской границе стабилизировалась

На данный момент ситуация на участке кыргызско-казахстанской государственной границы налаживается, пункты пропуска начали работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства КР,

После того, как была зафиксировано скопление большегрузных автомашин на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, Премьер-министр Кыргызской Республики Мукаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с Премьер-министром Республики Казахстана Аскаром Маминым, и обсудил пути решения сложившейся ситуации. Компетентные государственные органы двух стран также регулярно контактировали между собой и были нацелены на скорейшее решение вопроса.

В соответствии с достигнутой договоренностью по поручению Премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в город Нур-Султан (Республика Казахстан) была направлена делегация во главе с председателем Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики Алмазом Онолбековым.

Все переговоры в Нур-Султане прошли в открытом и конструктивном ключе.

На данный момент пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе начали работу в штатном режиме. Казахстанская сторона с 5 апреля 2019 года начала пропускать большегрузные автомобили с товарами народного потребления в прежнем режиме. Ожидается, что в ближайшие дни вопрос со скоплением большегрузных автомашин будет исчерпан полностью.