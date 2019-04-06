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Договорились! Ситуация на кыргызско-казахской границе стабилизировалась

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- ВБ
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На данный момент ситуация на участке кыргызско-казахстанской государственной границы налаживается, пункты пропуска начали работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства КР,

После того, как была зафиксировано скопление большегрузных автомашин на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, Премьер-министр Кыргызской Республики Мукаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с Премьер-министром Республики Казахстана Аскаром Маминым, и обсудил пути решения сложившейся ситуации. Компетентные государственные органы двух стран также регулярно контактировали между собой и были нацелены на скорейшее решение вопроса.

В соответствии с достигнутой договоренностью по поручению Премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в город Нур-Султан (Республика Казахстан) была направлена делегация во главе с председателем Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики Алмазом Онолбековым.

Все переговоры в Нур-Султане прошли в открытом и конструктивном ключе.

На данный момент пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе начали работу в штатном режиме. Казахстанская сторона с 5 апреля 2019 года начала пропускать большегрузные автомобили с товарами народного потребления в прежнем режиме. Ожидается, что в ближайшие дни вопрос со скоплением большегрузных автомашин будет исчерпан полностью.


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URL: https://www.vb.kg/377684
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, контрабанда, правительство, проверки, Кыргызстан, таможня, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Айдар Алиев
06.04.2019, 15:11

Браво Правительству и Президенту, компромисс можно найти в любых ситуациях. Тем более братские народы и история тому доказательство. Атамбаевские и другие тролли не хрена у Вас не получилось,  хотели проблему границ положить на плечи Президента не получилось... Теперь утопайте в коньяке со своим патроном.

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Дрон
06.04.2019, 15:41

Что бы там как бы не было. Наши делегаты сумели договоритсья но я перестал уважать Нурсултана и его пешку президента робакопа! У него нету чуства человечности! Урод.

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Бигсер
06.04.2019, 16:07

Обязательно вылезут такие уроды как Урмат Самаев контрабандисты с большой буквы и все испортят. Это из за таких уродов у нас проблемы на границе

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Пупсик
06.04.2019, 16:09

А как быть Исаевской контрабанде?

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