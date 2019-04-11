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Почему ни один из мэров не разбил парк в "Джале"?

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- ВБ
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Одну вещь заметил. Микрорайон "Джал" - наверное самый большой микрорайон столицы, но почему-то ни бывшие, ни сегодняшний отцы города не задумывались о посадке здесь парка, сквера или какой другой зеленой площадки. Спрашивается, почему? Неужели для этого надо было много ума?

Вот в "Джал-29" есть какая-то парковка для спецтехники и стихийный рынок, площадь которого позволяет разбить парк. Честное слово, я бы всех предыдущих и настоящих градостроителей Бишкека привлёк к ответственности за безответственное отношение к застройки города. Ей богу.

Народную новость прислал Болотбек


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URL: https://www.vb.kg/377685
Теги:
мэрия, озеленение, парк, Бишкек, мэр
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