Почему ни один из мэров не разбил парк в "Джале"?

Одну вещь заметил. Микрорайон "Джал" - наверное самый большой микрорайон столицы, но почему-то ни бывшие, ни сегодняшний отцы города не задумывались о посадке здесь парка, сквера или какой другой зеленой площадки. Спрашивается, почему? Неужели для этого надо было много ума?

Вот в "Джал-29" есть какая-то парковка для спецтехники и стихийный рынок, площадь которого позволяет разбить парк. Честное слово, я бы всех предыдущих и настоящих градостроителей Бишкека привлёк к ответственности за безответственное отношение к застройки города. Ей богу.

Народную новость прислал Болотбек