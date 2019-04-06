Выпускникам детских домов досталось 60 билетов на "Басту"

"Как вам фоточка?

Да, вы не ошибаетесь, это билеты на Басту!

60 шт!

В четверг вечером позвонила девушка с предложением передать билеты тем, кто 100 % не сможет позволить себе купить билет на Басту. Ну а мы что, мы всегда готовы!

Итак, сегодня посчастливилось попасть на концерт выпускникам детских домов, подопечным фонда Общественный фонд "Наш голос", Detdom Svetly Put, Молодежный дом Игорь Беляев (Igor Belyaev) и "Детского дома Шатманалиева"!

На мой вопрос, кому отчитаться о передаче билетов и сказать спасибо получила ответ: "Ничего не надо. Пусть сходят и отдохнут".

Спасибо вам, Добрые люди! За внимание, за понимание, и за участие!

Надеюсь, мой пост попадется вам на глаза!

p.s. ребята на концерте, вы можете фотки и ссылки скидывать здесь, в комментариях, чтобы Добрые люди тоже порадовались!

Ну, если честно, я знаю, кто передал билеты, но обещала молчать... Пусть хоть так, репостами увидят", - такой пост опубликовала в Facebook активная участница благотворительных акций Zulfira Haibullina.

От редакции также благодарим дарителей и желаем ребятам хорошо провести вечер. Будет здорово, если этот пример станет "заразительным" и для других меценатов.