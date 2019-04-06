Находящийся в СИЗО Сапар Исаков стал зампредом "другой" СДПК

Напомним, сегодня состоялось заседание Политсовета СДПК. Пресс-представительство партии сообщает, что избраны новые заместители Председателя СДПК и утвержден состав Постоянного комитета партии.

Так, в ходе заседания были избраны заместители Председателя СДПК. Ими стали:

1. Исаков Сапар Джумакадырович

2. Мадеминов Мурадыл Ганиевич

3. Кодуранова Асель Союзбековна

4. Карамушкина Ирина Юрьевна

5. Артыков Анвар Артыкович

6. Момбеков Рыскелди Чыныбекович

7. Жолдубаева Кундуз Асылбековна

Кроме того, образован Постоянный комитет при Политсовете СДПК в следующем составе:

1. Атамбаев Алмазбек Шаршенович.

2. Артыков Анвар Артыкович

3. Борбукеева Рита Нурманбетовна

4. Жолдубаева Кундуз Асылбековна

5. Жумаев Алтынбек Мусаевич

6. Камаева Айчурок Усенбековна

7. Карамушкина Ирина Юрьевна

8. Касымбеков Нурбек Айтиевич

9. Кодуранова Асель Союзбековна

10. Кылычов Алга Зарипович

11. Ложников Дмитрий Валерьевич

12. Мадеминов Мурадыл Ганиевич

13. Мамытова Назгуль Туратбековна

14. Мискенбаев Мээрбек Жайлообаевич

15. Момбеков Рыскелди Чыныбекович

16. Окенов Эрмек Тологонович

17. Орозова Карамат Бабашевна

18. Рахманов Эмиль Азиретович

19. Смаилов Кыяз Абдулашимович

20. Султанбеков Темирлан Медетбекович

21. Турдукулов Адиль Ильясович

22. Усубалиев Таалай Болотбекович