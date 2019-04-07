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Жээнбеков: 7 апреля - великий день, овеянный духом свободы!

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Обращение Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в связи с Днем народной Апрельской революции.

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня - День народной Апрельской революции.

Великий день, овеянный духом свободы, олицетворяющий несокрушимую волю народа к возрождению, стремлением к новым высотам развития.

Кыргызстанцы доказали, что они никогда не смирятся со своеволием авторитарной власти, не допустят семейно-кланового правления в стране.

7 апреля - начало новой эры, больших перемен в политике, экономике, обновлений в общественной жизни.

Мы не вправе забывать, какой дорогой ценой досталась нашему народу победа Апрельской революции.

Отдавая дань глубокого уважения подвигу погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года, в целях увековечения их памяти, накануне я подписал Указ о проведении в 2020 году 10-й годовщины народной Апрельской революции, имевшей важное историческое значение в борьбе кыргызстанцев за справедливость.

Уважаемые соотечественники!

7 апреля - один из важных дней в истории нашей страны.

Мы никогда не забудем подвиги наших соотечественников, ценою собственных жизней отстоявших свободу, светлое будущее народа и целостность нашего государства.

Дорогие кыргызстанцы!

Народная Апрельская революция показала, что только законность, прозрачность и справедливость власти могут вернуть веру народа в свое будущее, обеспечить единство, мир и согласие в обществе.

Претворение в жизнь идей и целей Апрельской революции - наш святой долг.

Наша цель - не сворачивая с выбранного курса превратить Кыргызстан в комфортную для жизни и работы страну, в свободное, правовое и сильное государство.

Кыргызстан никогда не свернет с демократического курса.

Желаю всем кыргызстанцам крепкого здоровья, мира, счастливой и благополучной жизни!

Да благословит Всевышний наш любимый Кыргызстан!"


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Теги:
апрельские события, праздник, президент, революция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Айдар Алиев
07.04.2019, 11:17

За эти полтора года, с гордостью можем утверждать, что сдвиг есть в стране. Сдвиг в дальнейшее развитие страны. Благодаря нашему Президенту.

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