Сбежал или не сбежал? Райымбек Матраимов рассказал, где его брат

Депутат Искендер Матраимов опроверг появившуюся в СМИ информацию, что его брат Райымбек Матраимов якобы сбежал в Дубай. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, даже если он туда поехал, то вернется в скором времени.

- Он полтора года как уже безработный, и может распоряжаться своим временем, как пожелает. И может поехать куда угодно, и скрываться при этом не собирается. Я прекрасно знаю, кто распространяет про него такую информацию, - сказал он с возмущением.

Также народный избранник не подтвердил конфликт между его братом и депутатом Асылбеком Жээнбековым.

- За то время, что не работает, он абсолютно не вмешивается в политику. При этом его имя все время пытаются связать с теми или иным негативными явлениями в политике. Даже с положением на кыргызско-казахской границе связали, - добавил он.

Отметим, издание "Ачык саясат плюс" со ссылкой на социальные сети опубликовало информацию, что экс-заместитель ТС КР Райымбек Матраимов сбежал в Дубай.

Напомним, ранее руководство "Ачык саясат плюс" обвинила 10 отдел МВД в давлении на своего журналиста, чтобы он не ездил на съезд СДПК. Правда позже выяснилось, что он интересовал правоохранительные органы исключительно как свидетель расследования по деятельности одной из религиозных организаций.