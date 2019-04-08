Кто ответит за то, что дети пошли в школу немытые?

Уважаемая мэрия, хотелось бы узнать, кто виноват в том, что жители Городка строителей остались с пятницы по воскресенье без холодной воды? По телефону 560320 заверили, что вода поступит к 8 часам вечера, но она так и не появилась. На другом телефоне 449645 заверили, что ремонт уже заканчивается, и к 10 вечера вода поступит. В нашем районе очень много детей, которые в понедельник пойдут немытые в школу благодаря нерасторопности работников водоканала, которые не торопясь делают свою работу. Что же касается трудового народа, то они скупили почти всю воду в ближайших магазинах для приготовления еды. Неужели никто не ответит за халатное отношение к жильцам данного района?

Народную новость прислала Марго