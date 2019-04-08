Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 78.32 - 78.89

Кто ответит за то, что дети пошли в школу немытые?

344  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уважаемая мэрия, хотелось бы узнать, кто виноват в том, что жители Городка строителей остались с пятницы по воскресенье без холодной воды? По телефону 560320 заверили, что вода поступит к 8 часам вечера, но она так и не появилась. На другом телефоне 449645 заверили, что ремонт уже заканчивается, и к 10 вечера вода поступит. В нашем районе очень много детей, которые в понедельник пойдут немытые в школу благодаря нерасторопности работников водоканала, которые не торопясь делают свою работу. Что же касается трудового народа, то они скупили почти всю воду в ближайших магазинах для приготовления еды. Неужели никто не ответит за халатное отношение к жильцам данного района?

Народную новость прислала Марго


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377695
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, отключение воды, ремонт, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Нина Горобец
08.04.2019, 12:14

Действительно три дня жили в кошмаре хорошо что хоть горячая была так набирали и остужали вот счета придут за апрель дикие

0
Цитировать
Жалоба модератору
Марго
08.04.2019, 12:54

Спасибо что опубликовали жалобу. Сегодня дали воду на 3часа и снова отключили. Сидим без воды когда прекратите издеватся над людьми.Не одну работу не можете выполнить качественно лишь бы рабочий день прошёл.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  