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Справедливо? "Бойлерная" вода для бишкекчан будет стоить дороже

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- Оксана Гут
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ПЭУ "Бишкекводоканал" тарифы на воду для горожан не поднимало. Об этом заявил пресс-секретарь управления Эрлан Тимуров.

Отметим, в Сети появилось сообщение от бишкекчанки, что сотрудники "Бишкекводоканал" составляют списки потребителей, пользующихся бойлерами. Якобы отныне они будут платить за воду больше.

- Так сказать налог на комфорт, - написала автор, Ирина Солуянова.

На что Эрлан Тимуров сообщает, что ПЭУ выявляет наличие бойлеров у горожан для приведения в соответствие норм потребления питьевой воды.

- Когда потребители ставят бойлеры - идет дополнительное потребление. То есть потребители начинают использовать воды больше, так как дополнительно устанавливают душ и купаются. Поэтому, если раньше была норма потребления – 100 литров в сутки, то теперь мы добавляем еще 65 литров и переводим на другую норму, - пояснил Тимуров редакции VB.KG.

Иными словами, горожане, установившие нагревательные колонки в своих домах, действительно должны будут платить за воду больше. Но это не нововведение, такие правила действуют с 2015 года.

- Эти нормы действуют для тех, у кого нет водомера. Фактически они могут потреблять больше воды и, скорее всего, так и есть, но норма потребления рассчитывается из среднего значения. А те, у кого стоят водомеры – оплачивают по фактическим показаниям, - сказал представитель "Бишкекводоканала".

Для справки:

Тарифы на услуги водопровода и канализации согласно ст. 21 ч.1 закона КР "О питьевой воде" утверждены Постановлением Бишкекского городского кенеша депутатов от 29.06.2015 №146 "Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению(канализации) в г. Бишкек".

С 1 июля 2015 года действуют следующие тарифы (без учета косвенных налогов) за 1 м3:

Население вода-5,38 сом/м3, стоки -1,20 сом/м3.

Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения в зависимости от степени благоустройства домов с учетом сброса воды в городскую канализацию в месяц:

От уличной колонки -5,73 сомов с человека. При этом норма потребления – 35 литров, дворовая – 60 литров.

С водопроводом в доме без централизованной канализации -16,36 с человека;

С водопроводом и нагревательными колонками без централизованной канализации -27 сомов с человека. Норма потребления – 165 литров;

С водопроводом, канализацией, ваннами, нагревательными колонками – 34,02 сомов с человека. Норма потребления - 165 литров плюс оплата за стоки;

Многоэтажные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением -67,88 сомов с человека. Норма – 310 литров и 470 литров на стоки.


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URL: https://www.vb.kg/377697
Теги:
Бишкекводоканал, Бишкекский горкенеш, мэрия, вода, водоснабжение, тарифы, Бишкек, Кыргызстан
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