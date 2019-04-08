Внимание! Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды!

9 апреля 2019 года с 09.00 до 17.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" будет прекращена подача питьевой водыв жилой район, ограниченный улицами: Манаса, М.Фрунзе, Логвиненко и линией железной дороги, в том числе:

- посольство России;

- школу-гимназию №70;

- клинический роддом при КНИИ акушерства и педиатрии №6;

- Бишкекский технический колледж;

- ОАО "Стоматология №1";

- Горный институт;

- АОЗТ "Бета Иншаат-Ятырымжалык";

- Национальный центр кардиологии;

- Национальный госпиталь;

- ОАО "Промпроект";

- поликлинику ветеранов;

- Государственную налоговую инспекцию,;

- центральный переговорный пункт;

- здание ПРООН;

- станцию скорой помощи;

- Дирекцию №3;

- Госагентство транспорта;

- "КазКоммерцБанк";

- детсад №47 по ул.Керимбекова №51;

- детсад №115 по на пересечении Исанова-Боконбаева;

- детсад №184 по ул.Манаса №9/1.

Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.