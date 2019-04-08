Внимание! Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды!

9 апреля 2019 года с 09.00 до 17.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" будет прекращена подача питьевой водыв жилой район, ограниченный улицами: Манаса, М.Фрунзе, Логвиненко и линией железной дороги, в том числе:
- посольство России;
- школу-гимназию №70;
- клинический роддом при КНИИ акушерства и педиатрии №6;
- Бишкекский технический колледж;
- ОАО "Стоматология №1";
- Горный институт;
- АОЗТ "Бета Иншаат-Ятырымжалык";
- Национальный центр кардиологии;
- Национальный госпиталь;
- ОАО "Промпроект";
- поликлинику ветеранов;
- Государственную налоговую инспекцию,;
- центральный переговорный пункт;
- здание ПРООН;
- станцию скорой помощи;
- Дирекцию №3;
- Госагентство транспорта;
- "КазКоммерцБанк";
- детсад №47 по ул.Керимбекова №51;
- детсад №115 по на пересечении Исанова-Боконбаева;
- детсад №184 по ул.Манаса №9/1.
Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.