Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 78.32 - 78.89

Внимание! Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды!

1480  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 апреля 2019 года с 09.00 до 17.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" будет прекращена подача питьевой водыв жилой район, ограниченный улицами: Манаса, М.Фрунзе, Логвиненко и линией железной дороги, в том числе:

- посольство России;

- школу-гимназию №70;

- клинический роддом при КНИИ акушерства и педиатрии №6;

- Бишкекский технический колледж;

- ОАО "Стоматология №1";

- Горный институт;

- АОЗТ "Бета Иншаат-Ятырымжалык";

- Национальный центр кардиологии;

- Национальный госпиталь;

- ОАО "Промпроект";

- поликлинику ветеранов;

- Государственную налоговую инспекцию,;

- центральный переговорный пункт;

- здание ПРООН;

- станцию скорой помощи;

- Дирекцию №3;

- Госагентство транспорта;

- "КазКоммерцБанк";

- детсад №47 по ул.Керимбекова №51;

- детсад №115 по на пересечении Исанова-Боконбаева;

- детсад №184 по ул.Манаса №9/1.

Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377698
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, водоснабжение, отключение воды, ремонт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  