Адреса, где в Бишкеке и Пригородном на несколько дней отключат газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 8 по 12 апреля в с. Пригородное по ул. Дорожная, Нижняя, Новая, Береговая;

- с 8 по 10 апреля в мкр. Кок-Жар №22, 23;

- с 10 по 12 апреля в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: М.Ганди, Тулебердиева, Кокчетавская, Манаса, Васильева; Исанова, Фрунзе, Т.Молдо, Ж.Жолу.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.