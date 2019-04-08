Жениш Разаков обсудил с коллегой в Душанбе вопрос делимитации госграниц

Правительственная делегация Кыргызской Республики во главе с вице-премьер-министром Кыргызской Республики Женишем Разаковым с 4 по 6 апреля в Душанбе (Таджикистан) приняла участие в очередном совместном заседании правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Таджикистанскую делегацию возглавлял заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим.

В ходе заседания были обсуждены вопросы продолжения описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы по оставшимся участкам, возможность обмена земельными участками между странами в целях устранения вкрапленных и чересполосных участков и обеспечения стабильности на совместном участке государственной границы, а также завершения создания крупномасштабных делимитационных топографических карт.

По итогам встречи был подписан Протокол заседания. Стороны выразили готовность на взаимовыгодной основе завершить формирование линии таджикско-кыргызской государственной границы, что послужит гарантом стабильности и добрососедства в приграничных районах.