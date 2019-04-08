Усилиями активистов "Двери в мир знаний" появились в школе в Орловке

Художники и дизайнеры провели акцию по обустройству школьных пространств "Двери в мир знаний" 31 марта в пилотной школе им. Кудряшова г. Орловка.

Акция по обустройству школьных пространств "Двери в мир знаний" организована проектом Европейского союза "Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике", реализуемый фондом им. Конрада Аденауэра и Экологическим движением "БИОМ" совместно с авторской группой "Музей" при поддержке Министерства образования и науки КР. Задача акции – внедрение практик создания современной и безопасной среды и "переформатирование" пространства школы с участием администраций школ, преподавателей, учеников, членов школьных попечительских советов, активистов местных неправительственных организаций и журналистов.

"Проблема современной школы в том, что ученики не воспринимают её пространство "своим". Оно для них чуждое. В связи с этим, в пилотную школу г. Орловки наш проект пригласил известных художников и дизайнеров из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые разработали эскизы и концепты художественного оформления дверей, стен и витражей,- говорит эксперт проекта Михаил Яковлев, -в рамках акции "Двери в мир знаний" приглашенные художники и дизайнеры не только разрисовали двери, стены и витражи данной школы, но и под каждую работу сделали небольшое описание как в музеях. Теперь дети не только могут любоваться этими картинами, но и приобщаться к современном искусству".

Улан Джапаров, представитель творческой группы "Музей" говорит: "В современных условиях школа уже не может быть только образовательным учреждением – по образцу советских времен. Современная школа обязана выполнять полифункциональную роль культурно-образовательного центра для жителей жилого района, в котором она расположена. Совместно с нашими дизайнерами и художниками учителя и ученики были вовлечены в обустройство школьной среды и оформление школьных пространств, мы разрисовали порядка 15 дверей и каждая дверь уникальна в своем роде. Для каждой работы был использован индивидуальный стиль и концепт. Мы надеемся, что двери, стены и витражи в школе станут пространством, которое мотивирует и обучает".

Павел Попов, директор пилотной школа им. Кудряшова г. Орловка, отмечает: "Мы очень рады, что наша школа вошла в список пилотных школ проекта. В нашей школе все двери, стены и витражи- бледно-серые либо белые как в больницах. Стены "украшают" информационные плакаты, планы эвакуации, стенды, но выглядят школьные интерьеры все-равно одинаково - нерадостно, по-казённому. Поэтому эксперты проекта пригласили к нам в школу известных художников и дизайнеров, чтобы сделать нашу образовательную среду не только творческой, но и образовательной. Школьные стены и двери – это канал визуального общения с учениками, сотрудниками, родителями и гостями. Его надо использовать! Мы очень благодарны проекту Европейского Союза, что создают такие условия для наших детей!"