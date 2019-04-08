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Юный певец из Кара-Балты Белек Муктарбеков выступил в Кремле

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- ВБ
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6 апреля 2019 г. в малом зале Государственного Кремлевского Дворца состоялся гала-концерт "Юные таланты мира". На сцене Кремля выступили победители Международного детского конкурса вокальной музыки "Надежда Романсиады". Оказаться на главной сцене России стремятся все артисты мира, это не только самая известная и престижная сцена, выступление в Кремле дает юным артистам огромный стимул для будущих успехов.

Кыргызстан на сцене Государственного Кремлевского Дворца представил 11 летний уроженец Кара-Балты, учащийся детской музыкальной школы Белек Муктарбеков, который является одним из победителей кыргызской "Романсиады", организованной представительством Россотрудничества в КР и русским культурным центром "Гармония" в октябре 2018 года.

На сцене Кремля Белек исполнил романс композитора А. Дюбюка "Улица, улица" в сопровождении Государственного русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Его художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко в этот вечер был и дирижером, и ведущим в паре с автором концерта заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженной артисткой России Галиной Преображенской.


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URL: https://www.vb.kg/377710
Теги:
Кара-Балта, конкурс, музыка, Россия, Россотрудничество, Кыргызстан
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