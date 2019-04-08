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По Кыргызстану объявлено шторомовое предупреждение!

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- ВБ
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МЧС объявило штормовое предупреждение!

10-12 апреля в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами дожди, местами грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской областей осадки интенсивные.

На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 м/с. Ожидается понижение дневной температуры воздуха.

8 апреля 2019 года в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош 132-135 км (пер. Төө-Ашуу), 222-246 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 72-74 км (пер. Чапчыма), Каракол-Эңилчек (пер. Чоң-Ашуу) 76-92 км ожидается сход снежных лавин. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Отметим, что по прогнозам онлайн метеорологических служб, к выходным погода уже прояснится, во всяком случае, в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/377712
Теги:
гололед, лавина, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег, прогноз погоды, МЧС
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