Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 78.39 - 79.01

В Бишкеке зацвела сакура!

247  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С началом весны в Бишкеке в воздухе буквально носится вопрос - а сакура уже зацвела?

Это экзотическое для наших краев растение удивительным образом прижилось, и теперь радует горожан и гостей столицы своим необычным, нежным цветом и ароматом.

И вот теперь можно точно сказать - расцвела, японская красавица! Фотографиями поделился с подписчиками официальный аккаунт "Бишкекзеленхоза".

Может, и у вас, дорогие читатели, есть фотографии сакуры, или других цветов и растений? Делитесь с нами - в комментариях на аккаунтах в соцсетях, присылайте на почту! Самые оригинальные и красивые фотографии принесут своему автору небольшой презент от нашей редакции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377716
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  