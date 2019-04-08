В Бишкеке зацвела сакура!

С началом весны в Бишкеке в воздухе буквально носится вопрос - а сакура уже зацвела?

Это экзотическое для наших краев растение удивительным образом прижилось, и теперь радует горожан и гостей столицы своим необычным, нежным цветом и ароматом.

И вот теперь можно точно сказать - расцвела, японская красавица! Фотографиями поделился с подписчиками официальный аккаунт "Бишкекзеленхоза".

Может, и у вас, дорогие читатели, есть фотографии сакуры, или других цветов и растений? Делитесь с нами - в комментариях на аккаунтах в соцсетях, присылайте на почту! Самые оригинальные и красивые фотографии принесут своему автору небольшой презент от нашей редакции.