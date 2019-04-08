Речь Атамбаева просят проверить на призыв к насильственной смене власти

Гражданский активист Эдиль Байсалов призвал правоохранительные органы обратить внимание на речь экс-президента Алмазбека Атамбаева, произнесенную 7 апреля во время митинга-реквиема, посвященному погибшим в этот день в 2010 году.

Байсалов усмотрел в выступлении лидера СДПК межрегиональную рознь и призывы к насильственной смене власти с помощью палки.

"Выступление Алмазбека Атамбаева надо рассмотреть на предмет призывов к насильственному свержению к власти и разжиганию розни… Он сказал, что готов идти с палкой на Белый Дом. Два раза повторил про палку. Что всё уже ясно и что пора остановить. Призыв явный! Насилие и свержение. Также региональная рознь: "мои земляки пролили кровь, а эти своровали", - написал Эдиль Байсалов в своем Твиттере.

Активист попросил МВД и ГКНБ обратить внимание на это выступление.

Впрочем, как уточнили пользователей соцсетей, Алмазбек Атамбаев выступал на кыргызском языке, и вполне мог говорить не о палке, как понял Байсалов, а о трости, на которую опираются при ходьбе.

Редакция VB.KG обратилась в ГКНБ с запросом, намерены ли спецслужбы провести лингвистическую экспертизу выступления экс-президента и поставить точку в споре. В Комитете пока не дали ответа на этот вопрос.

Впрочем, даже в случае возникновения оснований привлечь к уголовной ответственности бывшего главу государства не удастся, так как он пользуется полной неприкосновенностью от уголовного преследования. Пока что, во всяком случае.

Эта ситуация может измениться в ближайшее время. Напомним, на прошлой неделе Жогорку Кенеш принял поправки, которые вводят процедуру для снятия иммунитета с бывшего главы государства. Сейчас документ ждет одобрения президента Сооронбая Жээнбекова.

Отметим, фраза вызвавшая спор в переводе, на русский может звучать так: "Я всегда иду впереди вас. Даже несмотря на операцию на ноге, у меня хватит сил пешком добраться до "Белого дома". Нужно будет, возьму трость и пойду туда".

В своей резолюции по итогам митинга СДПК предупреждает, что через 2 месяца вновь соберется на митинг "и в случае отсутствия реальных результатов организуем более масштабные мероприятия".

При этом в партии отмечают, что намерены бороться "за права граждан, за свободу и справедливость исключительно мирными законными средствами".