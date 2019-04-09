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Перестрелка в Токмаке. Родственника депутата будут судить за покушение

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- Екатерина Улитина
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Завершено расследование уголовного дела по факту перестрелке в Токмаке в ночь на 26 января. Материалы дела переданы в Токмаский городской суд. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе УВД Чуйской области.

- Дастану Бейшенкулову предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса: "Вымогательство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство". Второй подозреваемый по этому делу – Аскат Усенов. Его будут судить по статье "Хулиганство", - сообщили в пресс-службе УВД Чуйской области.

Напомним, перестрелка произошла рядом с Токмаком, недалеко от контрольно-пропускного пункта на границе с Казахстаном. В течение трех дней правоохранительные органы отрицали инцидент. Один из участников – Аскат Усенов рассказал через социальные сети, что на него напал, избил и ранил из травматического оружия племянник депутата ЖК по имени Дастан. Мужчина уверял, что вынужден скрываться, так как опасается за свою жизнь. После этого обращения Дастан Бейшенкулов приехал в больницу с огнестрельным ранением и написал заявление на Аската. Аскат Усенов тоже написал заявление в милицию.

Сейчас оба мужчины находятся под арестом в СИЗО-1 в Бишкеке.

Отметим, Дастан Бейшенкулов действительно является племянником депутата ЖК Урматбека Самаева, однако уверяет, что не поддерживает связь с высокопоставленным родственником.


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URL: https://www.vb.kg/377722
Теги:
граница, перестрелка, суд, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, КПП Дунларова, МВД, СИЗО, УВД
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