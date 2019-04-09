В машине найден труп с огнестрельным ранением

В Сокулукском районе в салоне автомашины найден труп. По предварительной версии, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ведомства, тело было обнаружено лишь час назад. На месте работает следственно-оперативная группа.

По факту обнаружения трупа мужчины с огнестрельным ранением в Сокулукском районе ГУВД Чуйской области сообщает, что 9 апреля 2019 года примерно в 08:50 часов в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту на место сразу выезжала следственно-оперативная группа, где по приезду был обнаружен труп мужчины европейской внешности примерным возрастом 35-40-лет с огнестрельным ранением в область головы.

Тело находилось на заднем сиденье автомашины марки "Тайота", с огнестрельным оружием 12-го калибра в руках. Сотрудниками милиции также была осмотрена автомашина, где следов какой либо борьбы не обнаружено. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была установлена личность мужчины, им оказался 39-летний житель города Шопоков А.Т. Для выяснения все обстоятельств дела следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения.В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что огнестрельное оружие марки ТОЗ-34 и автомашина марки "Тойота"официально по документам принадлежат погибшему.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств дела. Досудебное производство продолжается.