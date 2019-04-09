Из Судебного департамента при Верховном суде украли 15 ноутбуков

1 апреля 2019 года в ГУВД г.Бишкек с заявлением обратился Статс-секретарь Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики Калматов С.А., о принятии мер в отношении молодого мужчины М.С., который в период времени с 1 марта 2019 года по 29 марта 2019 года, путем свободного доступа проник в здание Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики, откуда тайно похитил ноутбуки марки "Aser ТМР 259-G2-M-C" в количестве 15 штук, общей стоимостью 700975,65 сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и Следственной службой ГУВД г.Бишкек было начато досудебное производство по ст. 200 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

Сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек принятыми мерами по поиску и установлению злоумышленника и в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий за данное преступление был задержан подозреваемый М.С., 1995 года рождения, также были обнаружены и изъяты вещественные доказательства - ноутбуки марки "Aser ТМР 259-G2-M-C" в количестве 11 штук. В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению остальных 4-х ноутбуков.