Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 78.32 - 79.35

Из Судебного департамента при Верховном суде украли 15 ноутбуков

414  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 апреля 2019 года в ГУВД г.Бишкек с заявлением обратился Статс-секретарь Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики Калматов С.А., о принятии мер в отношении молодого мужчины М.С., который в период времени с 1 марта 2019 года по 29 марта 2019 года, путем свободного доступа проник в здание Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики, откуда тайно похитил ноутбуки марки "Aser ТМР 259-G2-M-C" в количестве 15 штук, общей стоимостью 700975,65 сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и Следственной службой ГУВД г.Бишкек было начато досудебное производство по ст. 200 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

Сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек принятыми мерами по поиску и установлению злоумышленника и в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий за данное преступление был задержан подозреваемый М.С., 1995 года рождения, также были обнаружены и изъяты вещественные доказательства - ноутбуки марки "Aser ТМР 259-G2-M-C" в количестве 11 штук. В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению остальных 4-х ноутбуков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377729
Теги:
Верховный суд, кража, суд, судебный департамент, Бишкек, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Нина горобец
09.04.2019, 14:46

Ничего себе а где же бвла охрана ведь не иголку же выносил

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  