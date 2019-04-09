В Казахстане выборы президента пройдут досрочно

9 июня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента республики. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев во время видеообращения.

- Принял решение, что выборы пройдут 9 июня, - сказал Токаев.

Он отметил, что советовался по этому вопросу с Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, 20 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Вместо себя он назначил Касыма-Жомарта Токаева. Следующие выборы президента в Казахстане должны были состоятся в 2020 году.