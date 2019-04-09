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В Казахстане выборы президента пройдут досрочно

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- Екатерина Улитина
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9 июня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента республики. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев во время видеообращения.

- Принял решение, что выборы пройдут 9 июня, - сказал Токаев.

Он отметил, что советовался по этому вопросу с Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, 20 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Вместо себя он назначил Касыма-Жомарта Токаева. Следующие выборы президента в Казахстане должны были состоятся в 2020 году.


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URL: https://www.vb.kg/377730
Теги:
выборы, Казахстан, президент, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
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Комментарии
Фридем
09.04.2019, 13:52

Он отметил, что советовался по этому вопросу с Нурсултаном Назарбаевым.

Это и ослу понятно. попробуй он не посоветуйся и тогда..............

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