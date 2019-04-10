Милиционеров, допустивших убийство Бурулай, не посадят

В Аламудунском районном суде Чуйской области завершилось слушание дела милиционеров, которые работали в день убийства 19-летней Бурулай. На скамье подсудимых находятся три милиционера - Иманалиев, Кадышев, Макеев и два сотрудника ГУОБДД - Д. Айткожоев и З. Байтереков. Их обвиняют в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

Отец погибшей девушки Турдаалы Кожоналиев попросил суд отправить дело милиционеров на новое расследование.

- В здании РОВД находились 11 милиционеров, а судят только троих. Так же не ясно, куда исчезли записи с камер наблюдения. Я прошу суд отправить дело на новое расследование и привлечь всех причастных лиц к ответственности, - сказал Кожоналиев.

С просьбой согласился адвокат обвиняемых сотрудников ГУОБДД, он также считает, что необходимо новое расследование дела. Ранее прокурор просил для подсудимых пять лет лишения свободы.

В отношении сотрудников ГУОБДД Турдаалы Кожоналиев написал встречное заявление и отказался от обвинений. Он считает, что они выполнили свою работу - нашли и доставили в отделение милиции его дочь.

Суд удовлетворил просьбу отца погибшей девушки и прекратил дело в отношении сотрудников ГУОБДД, хотя в своем постановлении отметил, что они нарушили свою служебную инструкцию.

Сотрудники Жайылского РОВД Иманалиев, Кадышев и Макеев признаны виновными. Они должны выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов каждый. Кроме того, суд назначил им выплатить сумму компенсации морального вреда в пользу потерпевших - 100 тысяч сомов.

Отметим, из-за вступления в силу нового уголовного кодекса статью, по которой судили милиционеров, переквалифицировали на более мягкую.

Напомним, в мае 2018 года в здании Жайылского РОВД была убита 19-летняя Бурулай. За несколько часов до этого ее похитил с целью вступления в брак 30-летний Марс Бодошев и его подельник Акмат Сеитов. По заявлению родителей девушки, сотрудники ГУОБДД нашли Бурулай и ее похитителей, доставили их в Жайылское РОВД. Там Бодошев напал на девушку с ножом и убил ее. Он уже осужден на 20 лет лишения свободы.