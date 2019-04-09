Асан Токтосунов уволен с поста президента ЗАО "Компания Манас Менеджмент"

Как стало известно VB.KG из собственных источников в правительстве, вчера в ЗАО "Компания Манас Менеджмент" было экстренно проведено внеочередное собрание акционеров. Единственный обсуждаемый вопрос – отставка президента Асана Токтосунова, занимавшего эту должность на протяжении 12 лет, и назначение нового руководителя компании. По результатам собрания акционеров Токтосунов был отправлен в отставку. Новым президентом "Манас Менеджмента" был назначен Мурат Примбердиев.

ЗАО "Компания Манас Менеджмент" является дочерней компанией ОАО "Международный аэропорт "Манас". В конце прошлого года в руководстве ОАО "Международный аэропорт "Манас" так же произошли изменения: вместо Эмира Чукуева был назначен Нурлан Акматов.

Редакция VB.KG обратилась в пресс-службу аэропорта "Манас", где подтвердили, что внеочередное собрание в "Манас Менеджменте" действительно было. И что Асан Токтосунов действительно был отправлен в отставку, - сообщила пресс-представитель "Манаса" Алия Курбанова.

С 28 января 2019 года Мурат Примбердиев является членом правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" и занимает должность директора финансово-экономической дирекции. Наши источники характеризуют нового президента "Манас Менеджмента" как очень грамотного и опытного управленца, отлично знакомого со спецификой работы аэропорта "Манас" и его структурных подразделений.

Как также отметили источники, годовое собрание акционеров "Манас Менеджмента" планировалось провести 16 апреля. Но, видимо, скандалы вокруг персоны Токтосунова переполнили чашу терпения нового руководства аэропорта "Манас" - закрывать глаза на ставшие достоянием гласности нарушения в "Манас Менеджменте" оно больше не могло. Поэтому, не дожидаясь даты годового собрания, руководство аэропорта "Манас" приняло решение произвести экстренные изменения в руководстве дочерней компании, что стало большой неожиданностью для Токтосунова и его приближенных.

Напомним, имя Асана Токтосунова и еще нескольких высокопоставленных чиновников и бизнесменов в последнее время неоднократно упоминалось в рамках скандальных расследований о контрабанде, неуплате таможенных пошлин и налогов, выводе средств из "Росинбанка", злоупотреблениях и хищениях денежных средств из "Манас Менеджмента". По данным фактам правоохранительными органами ведется следствие.