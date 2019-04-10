Предвыборный штаб СДПК обманул Сооронбая Жээнбекова?

Пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором ответила на критику оппонентов главы государства. В частности, она рассказала сколько в действительности, на ее взгляд, средств было потрачено на агитацию кандидата в президенты Жээнбекова.

По ее словам, в первые дни агитации ей бросилось в глаза 2 момента: малое количество агитаторов и баннеров.

"Местные активисты жаловались нам, что в районах агитаторов Бабанова больше в 2 раза. Что касается баннеров и плакатов, то тоже шли разговоры, что их мало, по сравнению с другими кандидатов, и они меньшего размера. У тех же Бабанова и Сариева размеры плакатов были 4 на 6 метров, а у нашего кандидата 1,5 на 2 метра. После, когда я прочитала смету расходов "Форума", которые якобы были потрачены на Жээнбекова, я удивилась. Если эти средства были, то почему тогда они не ушли на агитаторов и баннеры? Почему пиар-группе приходилось ездить по перевалам на развалюхе, которая 4 раза ломалась?", - выразила она недоумение.

Стамалиева отметила, что предвыборный штаб не оплатил фильм про Жээнбекова.

- Уже сам Сооронбай Жээнбеков после того, как стал президентом, заплатил режиссеру за работу, - сказала она.

Также она рассказала, что в предвыборном штабе не верили в успех ее кандидата, а некоторые даже высказывали пожелания работать на Бабанова.

"Прямо перед теледебатами с Бабановым один из специалистов - Вера, заявила мне, что не стоит идти на теледебаты. Мол, лучше не идти, чем с позором проиграть на дебатах. Я со злостью ей ответила: "Мой кандидат размажет Вашего Бабанова", - написала Стамалиева.

Напомним, в прошлом году юрист Нурбек Токтакунов опубликовал на своей странице якобы смету расходов избирательного штаба Сооронбая Жээнбекова.

Согласно этой смете, штаб Жээнбекова потратил на предвыборную кампанию больше 1,1 млрд сомов. По официальным же данным, подготовка к выборам стоила Жээнбекову примерно в 10 раз меньше.